Washington’da Kaşıkçı Tartışması Bitmiyor

The Washington Post yazarı Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim günü İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluk binasında vahşice öldürülmesine rağmen, Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Amerika’nın Suudi Arabistan’ın sarsılmaz müttefiki olmaya devam edeceğini söyledi. Üstelik bu açıklamalar, CIA’in, cinayetin Veliaht Prens Bin Selman’ın yönlendirmesiyle işlendiği sonucuna varmasının ardından geldi. Suudi gazetecinin İstanbul’daki konsolosluk binasında umarsızca öldürülmesi haftalardır dünyanın ilgisini çeken bir numaralı olay. Salı günü Trump yönetiminin cinayetin sorumlulusunun kim olduğu konusunda bir sonuca vardığı ve bunun Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerini nasıl etkileyeceğine karar verdiği gün oldu. Başkan Donald Trump, Veliaht Prens Bin Selman’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve cesedinin yok edilmesi operasyonunu biliyor olabileceğini öğrenmesine rağmen, net olarak Suudi Arabistan’ın yanında olduğu mesajı verdi. Başkan Trump, “Benim açımdan son derece basit bir denklem var. Ben Amerika’yı yeniden büyük yapmaya çalışıyorum ve benim için Amerika herşeyden önce gelir” diye konuştu.

Amerika’nın Suudi Arabistan’a sattığı silahlara ve petrol üretimine atıfta bulunan Başkan Trump, Amerika’daki istihdamı ve küresel ekonomiyi sıkıntıya sokacak “saçma bir adımı” Suudi Arabistan yüzünden atmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Başkan’ın açıklamalarına destek verdi ve Suudi Arabistan’la Veliaht Prensin cinayetteki rolünü birbirinden nasıl ayıracakları sorusuna kesin bir yanıt vermedi. Pompeo, “Dünya kötü ve berbat bir yer. Özellikle Amerikan halkını güvende tutabilmek adına, özellikle Ortadoğu’da Amerika’nın önemli çıkarları söz konusu” dedi. Bu açıklamalar, CIA’in, veliaht Prens Muhammed bin Selman ve yakın çevresinin Kaşıkçı cinayetine karıştıklarına dair bir değerlendirme yapmasının ardından geldi. Bu nedenle de çok sayıda dış siyaset uzmanı Trump’ın açıklamalarını eleştirdi. Wilson Merkezi adlı düşünce kuruluşu uzmanı Aaaron David Miller, görüşlerini şöyle açıkladı: “Amerika Başkanı tek bir açıklamasıyla Amerikan istihbarat camiasının altını oydu. Bunu yaparak, Kuzey Virginia’da yaşayan, Washington Post’a yazılar yazan, iyi bir insan ve gazeteci olan ve Wilson Center’a da gelen bir arkadaşımızı önceden planlayarak ve kasten öldüren bir rejimin güvenilirliğini korumuş oldu.”