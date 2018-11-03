Washington'da 'Kaşıkçı'ya Adalet' Kampanyası

İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda bir ay önce öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Washington’da bir anma töreni düzenlendi.

Törene Kaşıkçı’nın Washington’daki iş arkadaşları ve dostları katıldı. Suudi gazeteci, Washington Post gazetesine yazıyordu.

Etkinlik törenden ziyarde Kaşıkçı cinayetinin çözülmesi için oluşturulan bir platformu tanıtmayı amaçlıyordu. “Cemal’e Adalet” kampanyasını oluşturan Ahmed Bedier VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada bu toplantının bir başlangıç olduğunu açıkladı.

Bedier, “Bu cinayeti kimler işledi bu cinayetin arkasında kimler var onu ortaya çıkarmak için Amerika’da Cemal Kaşıkçı’ya adalet kampanyası başlattık. Kaşıkçının öldürülüşü çok barbarcaydı. Bir gazeteci olarak Suudi Arabistan’ın daha iyi olmasını istemesine rağmen katledildi. Böyle cinayetlere hoşgörü gösterilemez. Bunu kabul edemeyiz. Biz Amerika’nın hikayenin doğru tarafında olduğundan emin olmak istiyoruz. Biz para için kendi prensiplerimizden değerlerimizden taviz vermemeliyiz. Kısa dönemde ekonomiyi düşünebilirsiniz ama uzun dönemde istikrar için ve bölge için böyle düşünmek zararlı. İnsanlara verilen mesaj yanlış olacak. Diktatör cinayeti işlesin ve sonra kurtulsun. Bu bir cinayettir ki, Suudiler cinayeti işlediklerini kabul etti. Bu cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz üstünün kapatılmasını değil.”