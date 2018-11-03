Washington'da 'Kaşıkçı'ya Adalet' Kampanyası

İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda bir ay önce öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Washington’da bir anma töreni düzenlendi.
Törene Kaşıkçı’nın Washington’daki iş arkadaşları ve dostları katıldı. Suudi gazeteci, Washington Post gazetesine yazıyordu.
Etkinlik törenden ziyarde Kaşıkçı cinayetinin çözülmesi için oluşturulan bir platformu tanıtmayı amaçlıyordu. “Cemal’e Adalet” kampanyasını oluşturan Ahmed Bedier VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada bu toplantının bir başlangıç olduğunu açıkladı.
Bedier, “Bu cinayeti kimler işledi bu cinayetin arkasında kimler var onu ortaya çıkarmak için Amerika’da Cemal Kaşıkçı’ya adalet kampanyası başlattık. Kaşıkçının öldürülüşü çok barbarcaydı. Bir gazeteci olarak Suudi Arabistan’ın daha iyi olmasını istemesine rağmen katledildi. Böyle cinayetlere hoşgörü gösterilemez. Bunu kabul edemeyiz. Biz Amerika’nın hikayenin doğru tarafında olduğundan emin olmak istiyoruz. Biz para için kendi prensiplerimizden değerlerimizden taviz vermemeliyiz. Kısa dönemde ekonomiyi düşünebilirsiniz ama uzun dönemde istikrar için ve bölge için böyle düşünmek zararlı. İnsanlara verilen mesaj yanlış olacak. Diktatör cinayeti işlesin ve sonra kurtulsun. Bu bir cinayettir ki, Suudiler cinayeti işlediklerini kabul etti. Bu cinayetin aydınlatılmasını istiyoruz üstünün kapatılmasını değil.”
Bedier ABD’da gelecek hafta yapılacak Kongre ara seçimlerinden sonra Washington’da politikacılar üzerinde baskıyı arttıracaklarını da belirtti.
Kaşıkçı’yı anma toplantısına katılanlardan, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyelerinden milletvekili Gerry Connolly konuşmasına “Kardeşim Cemal” diyerek başladı. Suudi Arabistan yönetimini yalan söylemek ile suçlayan Connolly “Türk İstihbrat yetkililerinin baskısı ve araştırmasıyla Suudi yöneticilerin yalan söylediği ortaya çıktı. Birçok yalan söylediler ama gerçekte tek yalan veliaht prensin bu cinayette parmağı olmasıdır” dedi.
Trump yönetimini de suçlayan Connoly “İkili ilişkilerin zarar görmesi için kaç insanın hayatını feda edilmesi gerekir. Amerika bu konuyu iyi araştırmalıdır adaletin yerini bulmasını sağlamalıdır. Amerika vahşice öldürülen Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudiler’le ilişkileri dengelemeye çalışmamalıdır” diye konuştu.
Toplantının sonunda Cemal Kaşıkçı’nın Türkiye’de bulunan nişanlısının video mesajı paylaşıldı. Hatice Cengiz video mesajında acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söylerken katılımcılardan bu cinayetin peşini bırakmamalarını istedi. ABD Başkanı Trump’a da seslenen Hatice Cengiz “Türkiye 18 şüphelinin iadesini istiyor yargılamak için. ABD Başkanı Trump’a sesleniyorum Türkiye’nin bu talebine destek versin” dedi.
Kaşıkçı’yı anma toplantısı gıyabında kılınan cenaze namazıyla sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi
Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum
Trump dünyaya duyurdu! Yeni yaptırım kararı
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi