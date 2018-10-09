Washington'da Kavanaugh protestosu

Gösteride 300'den fazla kişi gözaltına alındı.ABD’nin başkenti Washington’da binlerce kişi cinsel saldırıyla suçlanan Yargıç Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilmesini protesto etti. Feminist örgütler ve vatandaşlık haklarını savunan dernekler tarafından düzenlenen protesto gösterisinde göstericiler "Kurtulanlara inanın", "Hayır oyu verin, kadınlara ihanet etmeyin" yazılı pankartlar taşıdı. Amerikan NBC televizyonunun haberine göre gösteride aralarında aktris Amy Schumer ve model Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu 302 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Senato binasında yasadışı gösteri yapmakla suçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Brett Kavanaugh’un üyeliği konusunda son sözü ABD Senatosu söyleyecek. Cumhuriyetçilerin Demokratlara karşı 51’e 49 üstünlüğünün bulunduğu ABD Senatosu'nda nihai oylamanın Cumartesi günü yapılması planlanıyor. Cuma günü de sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kilit öneme sahip bir ön oylama yapılacak.

Cumhuriyetçi Senatör Steve Daines'in ofisinden Senatör'ün cumartesi günü kızının Montana'daki düğün törenine katılacağı açıklandı. Açıklama nedeniyle Senato'daki oylamanın başka bir tarihe alınması da gündemde. Oylamada Demokratların hayır oyu vermesi beklenirken Cumhuriyetçilerden hiçbiri şimdiye kadar hayır oyu kullanacağını açıklamadı. Şimdiye kadar sadece 4 Cumhuriyetçi senatör Kavanaugh’un üyeliğini destekleyeceği yönünde bir açıklama yapmaktan kaçındı.