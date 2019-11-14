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Washington'da öğrencilerini silahla vurmakla tehdit eden öğretmen gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

Washington'da öğrencilerini silahla vurmakla tehdit eden öğretmen gözaltına alındı

Washington'da öğrencilerini silahla vurmakla tehdit ettiği iddia edilen bir öğretmenin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, 58 yaşındaki öğretmen Julie Hillend-Jones'in öğrencileri neden tehdit ettiği henüz bilinmezken, polis, öğretmenin çok sayıda suçtan yargılanacağını açıkladı.

Geometri öğretmeni Hillend-Jones'un ettiği tehditleri başka bir kişiye anlatması üzerine polise ihbar edildiği ve öğretmenin evinde yapılan aramada herhangi bir silah bulunmadığı kaydedildi.

Yetkililer, öğretmenin idari izine ayrıldığını duyururken, Pierce İlçe Şerif Departmanından Dedektif Ed Troyer, yaptığı açıklamada, "Eğer bir öğrenci bu tarz bir ifade kullanırsa hapse atılır ve bedelini öder. Eğer öğretmenler de bunu yaparsa onlar da sorumlu tutulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel basına konuşan Hillend-Jones'in öğrencilerinden Brooklyn Bisson de "Bunu duyduğumda gerçekten şok oldum, çünkü o yardımsever bir öğretmendi." ifadelerini kullandı.

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