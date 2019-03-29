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Washington'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 02:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da panel düzenlendi - Panele katılan konuşmacılar, Orta Doğu'daki savaşların sadece akademik mirası değil, aynı zamanda kültürel dokuyu da tahrip ettiğine işaret etti - Türkiye'nin bölgesindeki akademik mirasın korunmasına katkılarını anlatan konuşmacılar, kendi üniversitelerindeki ilgili çalışmaları aktardı

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da panel gerçekleştirildi.

AA'nın da paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Miras Vakfı (THO) ortaklığında gerçekleştirilen panelin açılışında, THO Başkanı Ali Çınar teşekkür konuşması yaptı.

Moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın yaptığı panelde konuşmacı olarak, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Pof. Dr. Ömer Turan yer aldı.

Panelin başında söz alan Tufan, "Akademik Mirası Koruma" projesine ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

Tufan, projenin mültecilerin geçirdiği travmaların yanı sıra, gelecek için sürdürülebilir bir eğitim desteği verecek şekilde tasarlandığını anlattı.

- "Amaç farkındalık yaratmak"

Türkiye’nin Suriye’nin yanı sıra Somali, Yemen, Kırım ve Güney Sudan'dan gelen mültecilere de eğitim desteği sağladığına dikkat çeken Zeliha Koçak Tufan, bu proje ile Orta Doğu'da eğitimin yok edilmesine ilişkin farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Koordinatör Tufan, Orta Doğu'daki mültecilerin ancak yüzde birinin eğitim alabildiğine işaret ederek, bu oranın Türkiye'de yüzde 5 olduğunu ifade etti.

Dünyada en çok mülteci kabul eden 10 ülke arasında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Tufan, bu 10 ülke arasında batı ülkelerinden sadece Almanya'nın yer aldığına dikkati çekti.

- "Orta Doğu'daki savaşlar kültürel dokuyu da tahrip etti"

Prof. Dr. Ömer Turan, akademik mirası korumada yapılar kadar, o yapıların barındırdığı bilgi birikiminin korunmasının da çok önemli olduğunu anlattı.

Turan, Orta Doğu'daki savaşların sadece akademik mirası değil, aynı zamanda kültürel dokuyu da tahrip ettiğini özellikle Suriye'deki örnekleri üzerinden anlattı. Farklı dönemlerde Orta Doğu havzasındaki akademik ve kültürel mirasın nasıl değiştiğini görsel örnekler üzerinden aktaran Turan, bu mirasın korunmasında Türkiye'nin merkezi bir rol oynadığına işaret etti.

- Suriyeli mültecilere yönelik projeler

Koç Üniversitesinin bölgesel akademik mirasın korunmasına katkılarını anlatan Rektör İnan ise üniversitedeki Suriyeli, İranlı, Pakistanlı ve diğer ülkelerden eğitim görmeye gelen öğrencilerin öneminden bahsetti.

Umran İnan, son dönemde özellikle Suriyeli mültecilere eğitim alanında çeşitli katkılar yapan projeler ürettiklerini, bu projelerin de akademik ve kültürel mirasa katkı sağladığını ifade etti.

ABD'den daha fazla öğrencinin Türkiye'ye eğitim için gelmesini arzu ettiklerini anlatan İnan, bu kapsamda heyet olarak ABD Kongresinde çeşitli temaslarda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki akademik ve tarihi mirası nasıl koruyup bugüne taşıdıklarını anlatan Rektör Mehmed Özkan ise 1863'te Robert Koleji'nin kurulmasıyla oluşmaya başlayan tarihi birikime sahip çıktıklarını vurguladı.

Üniversite bünyesinde özellikle Suriyeli öğrencilerin çok başarılı olduğunu anlatan Özkan, Türk öğrencilerle farklı etnik kökenden gelen öğrencilerin iyi bir entegrasyon süreci içinde olduklarına işaret etti.

Özkan, Tarsus'taki Gözlükule Kampüsündeki arkeolojik kazı çalışmalarına da değindiği konuşmasında, Türkiye'nin mülteciler konusundaki hassasiyetine kendilerinin de üniversite olarak katkı sağladığını belirtti.

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