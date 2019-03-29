Türkiye’nin Suriye’nin yanı sıra Somali, Yemen, Kırım ve Güney Sudan'dan gelen mültecilere de eğitim desteği sağladığına dikkat çeken Zeliha Koçak Tufan, bu proje ile Orta Doğu'da eğitimin yok edilmesine ilişkin farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Tufan, projenin mültecilerin geçirdiği travmaların yanı sıra, gelecek için sürdürülebilir bir eğitim desteği verecek şekilde tasarlandığını anlattı.

Moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın yaptığı panelde konuşmacı olarak, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Pof. Dr. Ömer Turan yer aldı.

AA'nın da paydaşları arasında yer aldığı proje kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türk Miras Vakfı (THO) ortaklığında gerçekleştirilen panelin açılışında, THO Başkanı Ali Çınar teşekkür konuşması yaptı.

Koordinatör Tufan, Orta Doğu'daki mültecilerin ancak yüzde birinin eğitim alabildiğine işaret ederek, bu oranın Türkiye'de yüzde 5 olduğunu ifade etti.

Dünyada en çok mülteci kabul eden 10 ülke arasında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Tufan, bu 10 ülke arasında batı ülkelerinden sadece Almanya'nın yer aldığına dikkati çekti.

- "Orta Doğu'daki savaşlar kültürel dokuyu da tahrip etti"

Prof. Dr. Ömer Turan, akademik mirası korumada yapılar kadar, o yapıların barındırdığı bilgi birikiminin korunmasının da çok önemli olduğunu anlattı.

Turan, Orta Doğu'daki savaşların sadece akademik mirası değil, aynı zamanda kültürel dokuyu da tahrip ettiğini özellikle Suriye'deki örnekleri üzerinden anlattı. Farklı dönemlerde Orta Doğu havzasındaki akademik ve kültürel mirasın nasıl değiştiğini görsel örnekler üzerinden aktaran Turan, bu mirasın korunmasında Türkiye'nin merkezi bir rol oynadığına işaret etti.

- Suriyeli mültecilere yönelik projeler

Koç Üniversitesinin bölgesel akademik mirasın korunmasına katkılarını anlatan Rektör İnan ise üniversitedeki Suriyeli, İranlı, Pakistanlı ve diğer ülkelerden eğitim görmeye gelen öğrencilerin öneminden bahsetti.