Washington'da Protestocular Yine Sokakta

Çarşamba günü başkent Washington sokaklarında Beyaz Saray’a çıkan caddelerde yoğun bir askeri polis, ulusal muhafız ve asker varlığı dikkat çekti.

ABD’nin ilk siyah başkanı Barack Obama’nın katıldığı ve “umudunuzu kaybetmeyin” mesajı verdiği konuşmasına az zaman kala göstericiler sessiz bir şekilde diz çökerek barışçı eylemlerini sürdürdü.

Beyaz Saray yakınlarında toplanan kalabalık şarkı söyleyip slogan atarken tam karşılarında çevik kuvvet ve askeri polis vardı. Gösteri sırasında protestoculardan birinin yanında getirdiği hoparlörden Michael Jackson’ın polis şiddetini protesto temasını işleyen “They Don’t Care About Us” şarkısının yükselmesi dikkat çekti.

ABD’nin Minneapolis kentinde dokuz gün önce başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların başkent Washington ayağında protestocular yine sokaktaydı. Altıncı günde de Beyaz Saray yakınlarında toplanan protestocular polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerle özdeşleşen diz çökme eylemini yaparak attıkları sloganlarla “Hiçbir yere gitmiyoruz” mesajını verdi.

Beyaz Saray’a çıkan caddelerden birinde toplanan bir gösterici grubuna bir süre sonra beyaz ve yeşil üniformalarını giyen sağlık çalışanı adayları da katıldı. Geleceğin sağlık çalışanları alandaki protestocuların yoğun alkışları arasında protestocu grubuna katılarak göstericilerin en önüne geçti. VOA Türkçe’ye konuşan George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Hager Koraym, ABD’de sağlık sektöründeki eşitsizliği de dikkat çekerek Corona salgınına rağmen kalabalık grupların toplanmasının ülkedeki yapısal sorunun ciddiyetini ortaya koyduğu görüşünü dile getirdi.

Göstericiler iki sıra halinde karşılarında dizilen ve arkalarına da askeri araçları alan güvenlik güçlerine kalkanlarını indirme çağrısında bulundu.

Gün içinde Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser kentte Çarşamba gecesinden itibaren saat 11’den Perşembe sabahı 6’ya kadar sokağa çıkma yasağının yürürlükte olacağını açıkladı.

Pazartesi ve Salı günü akşam saat 7’de başlayan sokağa çıkma yasağının sıkı şekilde uygulanmadığı gözlemlenmiş, göstericiler de yasağa meydan okuyarak başkent Washington sokaklarında protestolarını sürdürmüştü.

