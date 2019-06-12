Washington’da Shanahan tartışması sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, halen Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan’ın yerine başka bir ismi aday göstermek istediği iddia edildi.

Amerikan NBC News televizyonu, Avrupa seyahati sırasında Trump'ın en az üç yetkiliye Savunma Bakanlığı için başka bir isim düşünüp düşünmediklerini sorduğunu iddia etti.

Habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı üst düzey yetkililer, Donald Trump’ın, Shanahan yerine Savunma Bakanlığı için Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Mark Esper’i aday gösterme niyetinde olduğunu ileri sürdü.

- Trump yalanladı

İddialara yanıt veren Trump ise Shanahan'ın adaylığı konusunda gerekli adımı attığını savunarak, “O iş tamam. Ben (Shanahan'ın) adaylığını Senato'ya haftalar önce yolladım. Şu anda sürecin işlemesi gerekirdi.” ifadesini kullandı.

Ancak Trump’ın bu açıklamasının hemen ardından Amerikan medyası, Senato kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray’ın henüz Shanahan’ın adaylık başvurusunu Senato'ya iletmediği iddiasını yazdı.