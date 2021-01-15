HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington’da Sıkı Güvenlik “Yeni Normal” Olacak

Washington’da Sıkı Güvenlik “Yeni Normal” Olacak

15.01.2021 23:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Washington’da Sıkı Güvenlik “Yeni Normal” Olacak

Joe Biden’ın yemin töreni için çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Washington’un Belediye Başkanı önlemlerin 20 Ocak’tan sonra da yürürlükte kalacağını açıkladı

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın yemin töreni için çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte bu tip önlemlerin, 20 Ocak’tan sonra da yürürlükte kalacağını açıkladı.

Washington’daki son durumla ilgili Cuma günü basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Bowser’a, geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin yemin töreni sonrasında da sürüp-sürmeyeceği soruldu.

Soruya “Yeni normale döneceğiz” yanıtını veren Washington Belediye Başkanı, “Sanırım bütün ülke istihbarat ve güvenlik aygıtımız, ulusumuza yönelik son derece gerçek tehditle her düzeyde nasıl baş edeceğini düşünmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Biden güvenlik sebebiyle yemin töreni provasını erteledi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Pazar günü için planlanan yemin töreni provası güvenlik sebebiyle ertelendi. Haber ilk olarak Perşembe günü Politico dergisinin internet sitesinde yer aldı.

Alınan kararla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, yemin töreni provasının Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden trenle başkent Washington’a gidip gelmesinden de güvenlik sebebiyle vazgeçilmişti.

Yemin töreni komisyonu ise haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray daha önce yaptığı açıklamada yemin töreninin güvenliğini tehdit edebilecek kişilere yönelik inceleme başlattıklarını belirtmişti.

ABD’de yemin törenini izlemek için normal koşullar altında yüz binlerce ziyaretçi başkent Washington’a akın ediyor. Ancak Joe Biden’ın yemin töreninin kapsamı Corona virüsü salgını sebebiyle daraltıldı.

ABD Kongresi’nin Başkan Trump destekçilerince işgalinin ardından başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Yemin töreni öncesinde Ulusal Park Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre, Kongre binası ile Washington Anıtı arasında bulunan ve National Mall olarak bilinen alan, Lincoln Anıtı, Jefferson Anıtı ve Washington Anıtı gibi sembolik yerler, bugünden itibaren ziyarete kapalı olacak.

Joe Biden, Adalet Bakanlığı yardımcılığına aday gösterdiği ve eski başkan Barack Obama döneminde de terörle mücadele danışmanlığı yapan Lisa Monaco’ya, 20 Ocak’taki yemin töreni sürecinde geçici olarak iç güvenlik danışmanlığı görevini verdi.

“Başkentte 25 bin Ulusal Muhafız’a ihtiyaç olacak”

Yetkililer Washington’da ve başka eyaletlerin başkentlerinde yemin töreni gününde başka silahlı protestoların olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanlığı yetkilileri Washington’a daha fazla sayıda Ulusal Muhafız gönderme imkanlarının olup-olmadığını öğrenmek için eyalet valilerini arıyor.

Associated Press haber ajansına bilgi veren bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, güvenlik güçlerinin ve diğer yetkililerin başkentte 25 bin Ulusal Muhafız’a ihtiyaç olacağına kanaat getirdiğini belirtti; bu sayının daha da artabileceği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
Filistin'de seçimlerin tarihi belli olduFilistin'de seçimlerin tarihi belli oldu
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

En Çok Okunan Haberler

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

ABD'li uzmanlardan korkutan 'mutasyon' uyarısı

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama: 200'den fazla şüpheli tespit edildi

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama: 200'den fazla şüpheli tespit edildi

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

Filistin'de seçimlerin tarihi belli oldu

Filistin'de seçimlerin tarihi belli oldu

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

İngiltere, 'yeni türlerin yarattığı risk nedeniyle' ülkeye girişlerde negatif test zorunluluğu getiriyor

Johnson duyurdu! Flaş 'mutasyon' kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.