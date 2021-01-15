Washington’da Sıkı Güvenlik “Yeni Normal” Olacak

Alınan kararla ilgili bilgi sahibi olan iki kaynağa göre, yemin töreni provasının Pazartesi günü yapılması planlanıyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Pazar günü için planlanan yemin töreni provası güvenlik sebebiyle ertelendi. Haber ilk olarak Perşembe günü Politico dergisinin internet sitesinde yer aldı.

Soruya “Yeni normale döneceğiz” yanıtını veren Washington Belediye Başkanı, “Sanırım bütün ülke istihbarat ve güvenlik aygıtımız, ulusumuza yönelik son derece gerçek tehditle her düzeyde nasıl baş edeceğini düşünmek zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

Washington’daki son durumla ilgili Cuma günü basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Bowser’a, geniş kapsamlı güvenlik önlemlerinin yemin töreni sonrasında da sürüp-sürmeyeceği soruldu.

Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın yemin töreni için çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Washington’un Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentte bu tip önlemlerin, 20 Ocak’tan sonra da yürürlükte kalacağını açıkladı.

Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden trenle başkent Washington’a gidip gelmesinden de güvenlik sebebiyle vazgeçilmişti.

Yemin töreni komisyonu ise haberlerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Christopher Wray daha önce yaptığı açıklamada yemin töreninin güvenliğini tehdit edebilecek kişilere yönelik inceleme başlattıklarını belirtmişti.

ABD’de yemin törenini izlemek için normal koşullar altında yüz binlerce ziyaretçi başkent Washington’a akın ediyor. Ancak Joe Biden’ın yemin töreninin kapsamı Corona virüsü salgını sebebiyle daraltıldı.

ABD Kongresi’nin Başkan Trump destekçilerince işgalinin ardından başkentte olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Yemin töreni öncesinde Ulusal Park Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre, Kongre binası ile Washington Anıtı arasında bulunan ve National Mall olarak bilinen alan, Lincoln Anıtı, Jefferson Anıtı ve Washington Anıtı gibi sembolik yerler, bugünden itibaren ziyarete kapalı olacak.

Joe Biden, Adalet Bakanlığı yardımcılığına aday gösterdiği ve eski başkan Barack Obama döneminde de terörle mücadele danışmanlığı yapan Lisa Monaco’ya, 20 Ocak’taki yemin töreni sürecinde geçici olarak iç güvenlik danışmanlığı görevini verdi.