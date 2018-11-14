Washington'da Siyasi iklim Değişti

Seçim sonuçları, birçoklarına göre Donald Trump'ın başkanlığı hakkında kamuoyunun ikiye bölündüğünün bir göstergesi.

Başkan Trump, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar'la bundan böyle işbirliği yapma olasılığından söz etti.

”Partilerüstü işbirliği ve birlik beraberlik görmek istiyorum. Bunu gerçekleştirme şansımız var. Belki her konuda anlaşamayabiliriz ama bunun için çok iyi bir fırsat yakaladığımızı düşünüyorum” diyen Trump, partisinin Senato'daki kazanımlarından kendine pay çıkardı.

Temsilciler Meclisi'nden Demokrat Partili lider Nancy Pelosi ise sağlık hizmetleri ve diğer meselelerde Trump'la işbirliği kapısını aralık bıraktı.Temsilciler Meclisi'ni aldıkları için sevinçli olan Demokratlar, Senato yarışlarında varlık gösteremedikleri için hayal kırıklığı yaşıyor.

Washington Post'tan Karen Tumulty, seçimlerden sonra Washington'daki siyasi havanın belirsiz olduğunu söylüyor.

Partilerüstü Politika Merkezi'nden John Fortier'a göre Trump ve Demokratlar bazı konularda işbirliği yapabilir.

Amerikan Üniversitesi'nden Molly O'Rourke'a göre Demokratlar’ın Beyaz Saray hakkında soruşturma açması durumunda Trump, geri adım atabilir.

Ara seçimlerden sonra siyasi açıdan hem galip, hem de mağlup konumda olan Başkan Trump, bundan iki yıl sonra yeniden seçilebilmek için şimdiden diş dişe mücadele edeceğe benziyor.

