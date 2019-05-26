Washington’da Son ‘Rolling Thunder’

‘Rolling Thunder’ olarak bilinen gazilere destek grubunun düzenlediği motosikletlerle Washington’un merkezinden geçiş gösterisinin sonuncusu düzenlendi.

Kar amacı taşımayan grup 32 yıldır savaş esirlerine ve savaşta kaybolanlara dikkat çekmek için bu gösteriyi “Memorial Day” olarak bilinen ve savaştaki Amerikan askerleri anmak için törenlerin düzenlendiği haftada gerçekleştiliyordu.

Her yıl binlerce motosikletli Savunma Bakanlığı Pentagon’un yanında buluşup daha sonra kent merkezinden geçiş yapıyordu.

Bu yıl da gene binlerce motosikletli Washington’un merkezinde halkın sevgi gösterileri eşliğinde geçişlerini gerçekleştirdi.

Ama gelecek yıl Memorial Day haftası bu biraz daha sessiz olacak.

Motosikletlilerin gösterisinin iptal edilmesinin en önemli nedeni organizatörlere olan maliyeti.

Gösterinin geçen yıl 200 bin dolara malolduğu belirtiliyor.

