HABER
  4. Washington'da Trump yönetimine protesto

Washington'da Trump yönetimine protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Birçok sivil toplum kuruluşu üyesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'ta İran ile karşı karşıya gelmesini protesto etti - Trump'ın İran karşıtı politikalarını eleştiren grup, ABD'nin askerlerini Irak'tan çekmesi çağrısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da yaklaşık 300 protestocu, ABD yönetiminin Irak'tan çekilmesi ve İran ile savaşa girmemesi çağrısında bulundu.

ABD'de "CodePink" olarak da bilinen "Pempe Kod: Barış için Kadınlar" adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde, Müslüman Barış Derneği, Birleşik Savaş Karşıtlığı Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun mensupları, "Ulusal Eylem Günü" dolayısıyla Beyaz Saray'ın önünde bir araya geldi.

Gruptakiler, ABD'nin Irak'ta İran ile karşı karşıya gelmesini protesto etti.

"İran'a karşı savaş ve yaptırımlara hayır", "İran ile barış" ve "İran ile görüş, bombalama" yazılı pankartlar taşıyan grup, ABD'nin askerlerini Irak'tan çekmesi çağrısında bulundu.

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylemde "İran'ı Irak'a çevirmeyin" sloganları atan grup, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin "Suikastlere hayır" pankartları açtı.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Amerikan ordusunun 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle tırmanışa geçti.

Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD'nin Irak'taki üslerine roket saldırıları artarken ABD'nin de Şii milis grubu Haşdi Şabi'ye ait hedefleri vurduğu iddia ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Ambulans duvara çarptı: 1 yaralıAmbulans duvara çarptı: 1 yaralı
Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin olduSayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Codepink ırak İRAN

En Çok Okunan Haberler

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Dilenci kadının mal varlığı dudak uçuklattı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntüleri yayınlandı

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 Ocak 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Son dakika! Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem!

Yalova'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

Türkiye’nin en çok satan otomobili belli oldu!

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.