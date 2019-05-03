Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var

Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını da "geri tepecek adımlar" şeklinde nitelendiren Slavin, bunların İran'ı Orta Doğu'daki eylemlerinden uzaklaştırmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Trump'ın İran politikasında birçok açık olduğunu dile getiren Slavin, "ABD'nin İran'a yönelik stratejisini ve gerçekçi hedeflerini göremiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA-DC) tarafından düzenlenen "Trump'ın İran'a Yönelik Maksimum Baskı Kampanyası" başlıklı panele Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Mike Doran, Atlantik Konseyi Kıdemli Uzmanı Barbara Slavin, SETA DC Direktörü Kadir Üstün ve Uluslararası Kriz Grubu İran Programı Direktörü Ali Vaez konuşmacı olarak katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise SETA DC'den Kılıç Buğra Kanat yaptı.

WASHINGTON (AA) - Washington'da düzenlenen İran ile ilgili panele katılan uzmanlar, ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının işe yaramadığı ve ABD'nin İran stratejisinin net olmadığı görüşlerinde birleşti.

- "Hala müzakere alanı var"

Mike Doran da ABD ile Türkiye arasında petrol yaptırımları konusunda hala bir müzakere alanı olduğuna inandığını söyledi.

ABD'nin Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatını azaltıp ardından İransız bir çözüm bulunabilmesi konusunda Ankara ile çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Doran, "İran'dan petrol alan ülkeler bu miktarları azaltma konusundaki iyi niyetlerini ortaya koyduğu sürece Türkiye ve ABD, bu petrol yaptırımları konusunda yaratıcı çözümler bulabilir." ifadesini kullandı.

Kadir Üstün ise Türkiye'nin İran'a yönelik petrol yaptırımlarına karşı olduğunu ancak hükümetin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek üzere çalıştığını ve söz konusu yaptırımlara uymaya hazır olduğunu belirtti.

İran gibi 15 komşusu olan bir ülkeye komple yaptırım uygulamanın pek mümkün ve anlamlı olmayacağını savunan Ali Vaez de İran'ın tüm bu sürecin sonunda teslim olabileceğini, ancak o güne kadar birçok adım atacağını söyledi.

Vaez, "Maksimum baskı kampanyası sonuç vermiyor ve tam da bundan dolayı Trump yönetimi daha da kızıp (İran'a karşı) elindeki bahsi sürekli artırıyor." şeklinde konuştu.

