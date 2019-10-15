Washington’da Trump’ın Yaptırım Kararına Her İki Parti de Tepkili

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili Amerika’da akşam saatlerinde çok sayıda gelişme yaşandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü, ateşkes çağrısı yaptı ve Türkiye’ye gideceğini açıkladı. Bunun öncesinde de ABD Maliye Bakanlığı Türkiye’ye yaptırım listesine alınan kişi ve kurumları açıkladı.
Graham: "Akan kan duruncaya kadar yaptırımlar devam etmeli"
Amerika’nın Sesi, Washington’da hem siyasetçiler hem de bölge uzmanlarının Trump yönetiminin yaptırım kararının yankılarını nasıl yorumladığını derledi.
Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda en başından bu yana sert açıklamaları yapan ve Kongre gündemine çok daha sert bir yaptırım paketi sunulmasına öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın son kararını desteklediğini söyledi. Graham, Başkan Donald Trump’ın Suriye konusunda yaptığı görüşmeler sırasında yanında olduğunu belirtti ve yaptırımların zaman içinde artırılarak devam etmesi gerektiğini savundu. Graham, Trump’ın anlaşma için müzakere yolunu seçtiğini hatırlatarak, “ateşkes oluncaya ve akan kan duruncaya kadar yaptırımlar devam etmeli” dedi.
Demokrat senatörden çelik ithalatına yönelik gümrük vergisinin artırılmasına eleştiri
Graham’la birlikte Kongre’nin yaptırım paketini açıklayan Demokrat Senatör Chris Van Hollen ise Beyaz Saray’ın açıkladığı yaptırım paketini “işe yaramaz” olarak niteledi ve yaptırım paketinde yer alan çelikte gümrük vergisinin yüzde 50 artırılması maddesine atıfta bulunarak, Amerika’nın ithal ettiği çeliğin Türkiye'nin ihracatının yüzde 1’inin bile altında olduğuna dikkati çekti. Van Hollen, bir yandan Türk yetkililere yaptırım tehdidinde bulunurken gelecek ay hala Erdoğan’la görüşmeyi planlayan Trump'ı eleştirdi ve Kongre’den sert yaptırım paketinin geçmesi gerektiğini savundu.
Pelosi: "Trump’ın tutarsız kararları bölgede tehlike yaratıyor"
Lindsey Graham’ın dün görüşerek yaptırım için desteğini aldığı Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de Beyaz Saray’dan gelen yaptırım açıklamasına tepki gösterdi. Pelosi, bölgede yaşanan kargaşadan Trump’ın sorumlu olduğunu savundu ve yaptırımların ortaya çıkan insani felaketi önlemek için yeterli olmadığını söyledi. Trump’ın “tutarsız” kararlarının bölgede tehlike yarattığını savunan Pelosi, bu kararların ABD’nin uluslararası güvenilirliğine zarar verdiğini kaydetti.
Minnesota Milletvekili: “Türkiye’yle ekonomik savaşa mı girmek istiyor?”
Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da Twitter’da yaptırım eleştirilerine katılarak Trump’ın operasyona yeşil ışık yaktığını hatırlattı ve “Şimdi bu yaptırımlarla Türkiye’yle ekonomik bir savaşa mı girmek istiyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Omar, Trump’ın yeşil ışık yaktığı bir adıma karşılık Türkiye’ye yaptırım uygulamayacağını savundu.
Soner Çağaptay: “Yaptırımlar sembolik”
Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü Türkiye uzmanlarından Soner Çağaptay Beyaz Saray’dan gelen yaptırım haberinin sürpriz olmadığını, yaptırımların da Türkiye’yi Amerika’nın sivil kayıpları ve etnik temizlik gibi kırmızı çizgilerini aşmamasını sağlamayı amaçlayan sembolik bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.
Nate Schenkkan: "İki tarafla da ilişkisini bitirdi"
Merkezi Washington'da bulunan Freedom House (Özgürlük Evi) Türkiye uzmanı Nate Schenkkan, Beyaz Saray'ın feci bir kararı, herkesin ilkini unutması için bir başka feci kararla birleştirdiğini söyledi. "Amerika'nın YPG'yle işbirliğini sona erdirmesinin olası bir iyi yönü Türkiye'yle ilişkisini onarmak için onu bir araç olarak kullanmaktı" diyen uzman, ancak Beyaz Saray'ın hem Türkiye hem de YGP'yle ilişkisini sona erdirdiğini savundu.
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