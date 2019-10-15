Washington’da Trump’ın Yaptırım Kararına Her İki Parti de Tepkili

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili Amerika’da akşam saatlerinde çok sayıda gelişme yaşandı. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştü, ateşkes çağrısı yaptı ve Türkiye’ye gideceğini açıkladı. Bunun öncesinde de ABD Maliye Bakanlığı Türkiye’ye yaptırım listesine alınan kişi ve kurumları açıkladı.

Graham: "Akan kan duruncaya kadar yaptırımlar devam etmeli"

Amerika’nın Sesi, Washington’da hem siyasetçiler hem de bölge uzmanlarının Trump yönetiminin yaptırım kararının yankılarını nasıl yorumladığını derledi.

Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda en başından bu yana sert açıklamaları yapan ve Kongre gündemine çok daha sert bir yaptırım paketi sunulmasına öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın son kararını desteklediğini söyledi. Graham, Başkan Donald Trump’ın Suriye konusunda yaptığı görüşmeler sırasında yanında olduğunu belirtti ve yaptırımların zaman içinde artırılarak devam etmesi gerektiğini savundu. Graham, Trump’ın anlaşma için müzakere yolunu seçtiğini hatırlatarak, “ateşkes oluncaya ve akan kan duruncaya kadar yaptırımlar devam etmeli” dedi.