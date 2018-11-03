Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri diplomasisi

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale arasında Washington'da gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Bakan Yardımcısı Önal ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Hale arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikili arasındaki görüşmede Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelerin ve bölgesel konuların kapsamlı olarak ele alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, görüşmede 1 Kasım'da Münbiç'te ABD ile Türkiye arasında başlayan ortak devriye faaliyetlerinden duyulan memnuniyetin iki yetkili tarafından da dile getirildiğine değinildi.

Açıklamada, ortak devriye faaliyetlerinin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasındaki görüşmede, Münbiç bölgesinde sükunetin sağlanmasına destek olması amacıyla dizayn edildiği duyuruldu.

Görüşmede Hale'in, Suriye'nin kuzeydoğusunda son günlerdeki karşılıklı saldırıların sona ermesi çağrısı yaptığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın ABD'ye dönmesinden memnuniyet duyduğunu söylediği kaydedildi.

