Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri paneli

WASHINGTON (AA) - Türk ve Amerikalı uzmanlar, iki ülke ilişkilerinin daha sağlık boyutta ilerlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenli iletişim içinde olması ve fikir teatisinde bulunması gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi (BAU) ve düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsünce (GPI) düzenlenen panele Burke-Macgregor Group Başkan Yardımcısı Douglas Macgregor, ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Amerikan Çalışmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü Global Politika Enstitüsü Başkanı Paolo Von Schirach yaptı.

“ABD ve Türkiye Suriye'de ortak bir payda bulabilir mi?” başlıklı panelde konuşan uzmanlar, ABD ve Türkiye'nin son dönemdeki Suriye adımlarını tartışarak, "ilişkilerinin daha sağlık boyutta ilerlemesi için iki ülke başkanının düzenli iletişim içinde olması ve fikir teatisinde bulunması" gerektiğini belirtti.