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Washington'da Türk-Amerikan ilişkileri paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 06:16 | Son Güncelleme

ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman: - "Türkiye bölgede büyük bir güç ve ABD bölgeye dair güvenli bir adım atmak istiyorsa bunu Türkiye ile koordineli yapmalı" - BAU Amerikan Çalışmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay: "ABD PKK ile direk bağlantısı olan YPG'ye silah vererek Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokuyor"

WASHINGTON (AA) - Türk ve Amerikalı uzmanlar, iki ülke ilişkilerinin daha sağlık boyutta ilerlemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenli iletişim içinde olması ve fikir teatisinde bulunması gerektiğine dikkati çekti.

ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi (BAU) ve düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsünce (GPI) düzenlenen panele Burke-Macgregor Group Başkan Yardımcısı Douglas Macgregor, ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Amerikan Çalışmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü Global Politika Enstitüsü Başkanı Paolo Von Schirach yaptı.

“ABD ve Türkiye Suriye'de ortak bir payda bulabilir mi?” başlıklı panelde konuşan uzmanlar, ABD ve Türkiye'nin son dönemdeki Suriye adımlarını tartışarak, "ilişkilerinin daha sağlık boyutta ilerlemesi için iki ülke başkanının düzenli iletişim içinde olması ve fikir teatisinde bulunması" gerektiğini belirtti.

ABD Dış Politika Konseyi Başkan Yardımcısı Ilan Berman, panelde yaptığı konuşmada, ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde güven sorununun önemli bir nokta olduğunu ancak diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye bölgede büyük bir güç ve ABD bölgeye dair güvenli bir adım atmak istiyorsa bunu Türkiye ile koordineli yapmalı" ifadesini kullanan Berman, Trump'ın çekilme kararı sonrasında çelişkili açıklamalar yaptığını ancak kararının değişeceğini düşünmediğini belirtti.

BAU Amerikan Çalışmaları Merkezi Başkanı Burak Kuntay da konuşmasında, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile 30 yıldır mücadele ettiğini ve on binlerce vatandaşını kaybettiğini vurgulayarak, "ABD PKK ile direk bağlantısı olan YPG'ye silah vererek Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokuyor." dedi.

"Türkiye'nin Kürtlere karşı olduğuna" yönelik söylemleri de eleştiren Kuntay, Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan Kürtlere kapısını açtığını ve en büyük yardımı yapan ülke olduğunu vurguladı.

Kuntay, ABD'nin YPG'ye desteğinin yanı sıra sınırları içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ve mensuplarına desteğine de işaret etti.

Burke-Macgregor Group Başkan Yardımcısı Douglas Macgregor, Türkiye ile ABD arasındaki askeri iş birliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin Suriye sınırı ile ilgili endişelerinin tamamıyla meşru olduğunu da ifade etti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararına değinen Macgregor, "Rusya ve İran'ın bölgedeki etkinliği Amerika için hassasiyet taşıyan konular. Aynı zamanda Amerika'nın boşalttığı bölgelerdeki durumun ne olacağına ilişkin belirsizlik önemli bir nokta.Bunlar düşünüldüğünde çabuk çekilme Amerika için kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Askeri Analist Douglas Macgregor Bahçeşehir Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı B Küresel Politikalar Enstitüsü (GPI)

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