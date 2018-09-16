WASHINGTON (AA) - ABD'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "Washington Türk Filmleri Festivali" sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Festival, Washington'ın sembol kültür mekanlarından biri olan Smithsonian Müzesi Meyer Auditorium'da, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği himayesinde düzenlendi.

Perşembe günü Tayfun Pirselimoğlu'nun "Yol Kenarı" filmiyle açılışı yapılan festival kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" adlı filminin ABD'deki ilk gösterimi yapıldı.

Festivalde Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday", Reha Erdem'in "Koca Dünya", Tolga Karaçelik'in "Kelebekler" ve Can Ulkay'ın "Ayla" adlı filmleri de sanatseverlerle buluştu.

Gösterimlerin ücretsiz yapıldığı festivalde ayrıca, birçok panel düzenlendi ve son dönem Türk sinemasıyla ilgili tartışmalar yapıldı.

Festivale Washington ve civarında yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalılar da yoğun ilgi gösterdi.

