Washington'da Türk Rüzgarı

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında Washington Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından her yıl düzenlenen festivalde, ziyaretçiler, Türk kültürünü yansıtan bir çok unsuru birarada bulma fırsatı buldu.
Aylar süren hazırlıklar sonucu hayata geçen festival, kalabalık bir gönüllü grubun emeklerinin bir yansıması.
Festival kapsamında Türk mutfağının geleneksel yemeklerinin sunulduğu çadırların önünde uzun kuyruklar oluştu. Türk kahvesi içenler, fal baktırma şansı yakaladı.
Geleneksel Osmanlı kıyafetlerinin yanı sıra Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği tezgahlar ve el dokuması halılar katılımcıların ilgisini çekti.
Festival, sanatçı Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına ünlü oyuncunun kartonetiyle fotoğraf çektirme imkanı sundu.
En az Türkler kadar Amerikalılar da festivale büyük ilgi gösterdi.
Festival kapsamında farklı kültürlerden müzik grupları sahne alırken, Türk halk dansları topluluklarının gösterileri de beğeni topladı.
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