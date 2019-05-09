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Washington'da "Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 01:49 | Son Güncelleme

Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde Türkiye'nin deniz sahalarında yaşadığı sorunlar konuşuldu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği ve çevresindeki deniz sahalarının önemi ele alındı.

Washington merkezli olarak faaliyet gösteren düşünce kuruluşu THO tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği" konulu panelde, Türkiye'den Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği ve kendi deniz sahasında yaşadığı tehditlere değinen Gürdeniz, özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile uzun zamandır denizlerde yaşanan gerginliklere dikkati çekti.

Ege Denizi'ni örnek veren Gürdeniz, Türk ticari gemilerinin Yunanistan veya Kıbrıs Rum Kesimi'ne ait sahil güvenlik ekipleri tarafından her zaman durdurulma riski taşıdığını kaydetti.

Cem Gürdeniz, ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adayı büyük oranda silahlandırdığını dile getirdi.

Ege Denizi'nin yanı sıra Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin de artmaya başladığını belirten Gürdeniz, "Doğu Akdeniz İsrail, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin 1990’lardan sonra deniz dibindeki gaz kaynaklarını keşfetmesinden sonra çok karmaşık bir bölge haline geldi." ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Gürdeniz, 2007'de Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye’ye ait alanların içinde olduğu bir kısmı kendi bölgesi olarak ilan ettiğini ve lisanslı bölgeler kurduğunu kaydederek, "Bu hamle Türkiye'nin meşru haklarını göz ardı etti ve sorun oluşturdu." dedi.

Türk kamuoyu gözünde bu durumun işgal olarak nitelendirildiğini belirten Gürdeniz, "Türkiye kamuoyu, diğer ülkelerin Türkiye'ye ait olan sularda egemenlik kurmaya çalıştığını görüyor." diye konuştu.

Cem Gürdeniz, Türkiye'nin, askeri ve ticari olarak denizcilik endüstrisinde yakaladığı ivmeye dikkati çekerek, Türkiye'nin 21. yüzyıl içerisinde denizcilikte en etkili ülkelerden biri olacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Ege Denizi Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz Turkish Heritage Organization (THO)

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