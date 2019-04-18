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Washington'da Uygur paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 06:34 | Son Güncelleme

Dünya Uygur Kongresi Kuzey Amerika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Kanat: - "Muhammed ismi bile Çin'de yasak" - "(ABD'de) Global Magnitsky yaptırımlarının Çin'e uygulanması düşünülüyor" - Atlantik Konseyi Avrasya Direktörü eski Büyükelçi John Herbst: - "Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok ülke Çin ile ilişkilerinin bozulmasından korktukları için bu konuya sessiz kalıyorlar"

WASHINGTON (AA) - Dünya Uygur Kongresi Kuzey Amerika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ömer Kanat, ABD yönetiminin Global Magnitsky Yasasını Çin'e uygulamayı düşündüğünü söyledi.

Washington DC merkezli düşünce kuruluşu olan Türk Miras Vakfı, Uygur Türklerinin son durumları ile ilgili panel düzenledi.

Panelde, Dünya Uygur Kongresi Kuzey Amerika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kanat ile eski ABD Büyükelçilerinden, Atlantik Konseyi Avrasya Direktörü John Herbst konuşma yaptı.

Ömer Kanat, Çin'de birçok Uygur Türkü'nün çocuk ve yaşlı demeden sebepsiz yere kamplarda tutulduklarını anlattı.

Birçok Uygurun, Çin'deki aile ve akrabalarının akıbeti konusunda haber alamadıklarını anlatan Kanat, "Muhammed ismi bile Çin'de yasak." diye konuştu.

ABD'de birçok resmi yetkili ile Uygur Türklerine uygulanan yasakları ve yapılması gerekenleri konuştuğunu ifade eden Ömer Kanat, "Global Magnitsky yaptırımlarının Çin'e uygulanması düşünülüyor." dedi.

John Herbst de Uygur Türklerine yapılan haksızlıkların ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak Ukrayna, Özbekistan dahil birçok ülkede büyükelçilik yapan Herbst, "Avrupa Birliği ülkeleri dahil birçok ülke Çin ile ilişkilerinin bozulmasından korktukları için bu konuya sessiz kalıyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Kongresinde daha aktif bir çalışmanın yapılması gerektiğini söyleyen Büyükelçi Herbst, özellikle Müslüman Kongre üyelerinin vereceği desteğin önemine dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD çin Türk Miras Vakfı Uygur

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