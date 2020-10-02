Washington'daki Dwight Eisenhower Anıtı Açıldı

Eisenhower Anıtı Komisyonu Başkanı Carl Reddel, "Eisenhower hakkındaki bilgimizin eksiksiz olması için tarihi belge ve kayıtları büyük dikkatle inceledik" diyor.

Washington'da National Mall olarak adlandırılan, birçok müze ve anıtın bulunduğu, doğu sınırını ABD Kongre binası Capitol Hill, batı sınırınıysa George Washington anıtının oluşturduğu bölgede inşa edilen Eisenhower Anıtı'nda dramatik etki yaratan çelik örgü panel, heykeller ve Eisenhower'ın konuşmalarından kesitler yer alıyor.

Eisenhower hakkında bir kitap yazan Ohio Üniversitesi tarih profesörü Chester Pach, birçok Amerikalı'nın Eisenhower yıllarını "barış ve refah dönemi" şeklinde nitelendirdiğini ve olumlu olarak hatırladığını söylüyor.

1953-1961 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Dwight D. Eisenhower, dürüstlüğü, liderlik becerileri ve federal bütçeyi dengede tutmasıyla tanınan, halk tarafından çok sevilen bir başkandı.

1950'li yıllarda başkanlık yarışına katılan Eisenhower, her iki dönem başkanlığını da büyük oy farkıyla kazanmıştı.

Dwight D. Eisenhower, başkan seçilmeden önce uzun ve başarılı bir askeri kariyere imza atmıştı. Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler'in komutanı olarak 1944 yılında Normandiya Çıkarması'na liderlik yapmış ve çıkarma, savaşın gidişatı açısından bir dönüm noktası olmuştu.

Amerika'nın Sesi'ne konuşan Gehry, "Sanırım anıta olan katkım, bu öykünün nasıl yansıtılacağıyla ilgili anlayıştı" dedi.

Anıt, Eisenhower'ın ABD Başkanı olarak sekiz yıl boyunca elde ettiği başarıları ön plana çıkarıyor. Bu başarılar arasında Amerika'nın dört bir yanını kaplayan karayolları ağının inşa edilmesi, Kore Silahsızlanma Anlaşması'nın zemininin hazırlanması ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kurulması da var.

1957 yılında Medeni Haklar Yasası'nı imzalayan Eisenhower, kamu okullarında ırk ayrımcılığının sona erdirilerek siyah ve beyaz öğrencilerin bir arada eğitim görmesi amacıyla çıkarılan mahkeme kararının uygulanması için Arkansas eyaletinin Little Rock kentinde bir liseye asker göndermişti.

Profesör Pach, o dönemde Eisenhower'ın ırk ayrımcılığının sona erdirilmesi için liderlik rolü üstlenmediği şeklinde eleştiriler de olduğunu söylüyor.

Kansas eyaletinin Abilene kentindeki Eisenhower Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi Başkan Yardımcısı Tim Rives ise başkanlık görevi sona erdikten kısa süre sonra Eisenhower'ın ardında bıraktığı siyasi mirasın büyük çoğunlukla unutulduğu görüşünde.