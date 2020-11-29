Washington’daki Eisenhower Anıtı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Bugüne dek 45 Başkan’a evsahipliği yapan başkentin bir çok farklı noktasında farklı eyaletlerden gelen Başkanlar’a ait izlere rastlamak mümkün. 1953-1961 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Dwight Eisenhower de onlardan biri. Dürüstlüğü, liderlik becerileri ve federal bütçeyi dengede tutmasıyla tanınan, halk tarafından çok sevilen bir başkan Eisenhower ve iktidarda olduğu yıllar Amerikalılar tarafından "barış ve refah dönemi" olarak nitelendiriliyor. Amerika’nın 34'üncü başkanı Dwight Eisenhower'ın başarılarını ön plana çıkaran yeni anıt, yapımını 1999 yılında onaylayan Kongre’den bir kaç blok ötede, tasarım üzerindeki tartışmalar nedeniyle 21 yıl sonra ziyarete açıldı. Washington'da National Mall olarak adlandırılan, birçok müze ve anıtın bulunduğu, doğu sınırını ABD Kongre binası, batı sınırınıysa George Washington anıtının oluşturduğu bölgede inşa edilen Eisenhower Anıtı'nda dramatik etki yaratan çelik örgü panel, heykeller ve Eisenhower'ın konuşmalarından kesitler yer alıyor.

138 metre uzunluğunda, 19 metre yüksekliğinde göz alıcı çelik panellerle çerçevelenen anıt, hem gündüz hem de gece parlayan bir yapıya sahip. Paneller, en az yüz yıl boyunca kasırga kuvvetinde rüzgarlara karşı koyabilecek dayanıklılıkta 25 metre yükseklikteki kolonlarla destekleniyor.’’ Amerikalı ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan anıt, Eisenhower'ın Kansas eyaletinin Abilene kasabasında geçirdiği mütevazi çocukluk yıllarını, İkinci Dünya Savaşı ve ABD başkanlığı öyküsünü anlatıyor. Eisenhower, başkan seçilmeden önce uzun ve başarılı bir askeri kariyere imza attı. Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler'in komutanı olarak 1944 yılında liderlik yaptığı Normandiya Çıkarması, savaşın gidişatı açısından bir dönüm noktası olmuştu. Anıttaki bronz heykeller, General Eisenhower'ın Normandiya Çıkarması'ndan önce paraşütçüleri cesaretlendirmesini betimliyor. 1950'li yıllarda başkanlık yarışına katılan Eisenhower, her iki dönem de başkanlığı büyük oy farkıyla kazanmıştı. Anıt, Eisenhower'ın ABD Başkanı olarak sekiz yıl boyunca elde ettiği başarıları ön plana çıkarıyor. Bu başarılar arasında Amerika'nın dört bir yanını kaplayan karayolları ağının inşa edilmesi, Kore Silahsızlanma Anlaşması'nın zemininin hazırlanması ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kurulması da var.