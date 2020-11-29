HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington’daki Eisenhower Anıtı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Washington’daki Eisenhower Anıtı Ziyaretçileri Ağırlıyor

29.11.2020 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Washington’daki Eisenhower Anıtı Ziyaretçileri Ağırlıyor

Amerika’nın 34’ncü Başkanı Dwight Eisenhower, Türkiye’yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı. Başkent Washington’da açılan Eisenhower Anıtı, onun başarılarını ve Amerika için yaptıklarını bir kez daha gündeme taşıdı

Bugüne dek 45 Başkan’a evsahipliği yapan başkentin bir çok farklı noktasında farklı eyaletlerden gelen Başkanlar’a ait izlere rastlamak mümkün.

1953-1961 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan Dwight Eisenhower de onlardan biri.

Dürüstlüğü, liderlik becerileri ve federal bütçeyi dengede tutmasıyla tanınan, halk tarafından çok sevilen bir başkan Eisenhower ve iktidarda olduğu yıllar Amerikalılar tarafından "barış ve refah dönemi" olarak nitelendiriliyor.

Amerika’nın 34'üncü başkanı Dwight Eisenhower'ın başarılarını ön plana çıkaran yeni anıt, yapımını 1999 yılında onaylayan Kongre’den bir kaç blok ötede, tasarım üzerindeki tartışmalar nedeniyle 21 yıl sonra ziyarete açıldı.

Washington'da National Mall olarak adlandırılan, birçok müze ve anıtın bulunduğu, doğu sınırını ABD Kongre binası, batı sınırınıysa George Washington anıtının oluşturduğu bölgede inşa edilen Eisenhower Anıtı'nda dramatik etki yaratan çelik örgü panel, heykeller ve Eisenhower'ın konuşmalarından kesitler yer alıyor.

138 metre uzunluğunda, 19 metre yüksekliğinde göz alıcı çelik panellerle çerçevelenen anıt, hem gündüz hem de gece parlayan bir yapıya sahip. Paneller, en az yüz yıl boyunca kasırga kuvvetinde rüzgarlara karşı koyabilecek dayanıklılıkta 25 metre yükseklikteki kolonlarla destekleniyor.’’

Amerikalı ünlü mimar Frank Gehry tarafından tasarlanan anıt, Eisenhower'ın Kansas eyaletinin Abilene kasabasında geçirdiği mütevazi çocukluk yıllarını, İkinci Dünya Savaşı ve ABD başkanlığı öyküsünü anlatıyor.

Eisenhower, başkan seçilmeden önce uzun ve başarılı bir askeri kariyere imza attı. Avrupa'daki Müttefik Kuvvetler'in komutanı olarak 1944 yılında liderlik yaptığı Normandiya Çıkarması, savaşın gidişatı açısından bir dönüm noktası olmuştu. Anıttaki bronz heykeller, General Eisenhower'ın Normandiya Çıkarması'ndan önce paraşütçüleri cesaretlendirmesini betimliyor.

1950'li yıllarda başkanlık yarışına katılan Eisenhower, her iki dönem de başkanlığı büyük oy farkıyla kazanmıştı. Anıt, Eisenhower'ın ABD Başkanı olarak sekiz yıl boyunca elde ettiği başarıları ön plana çıkarıyor. Bu başarılar arasında Amerika'nın dört bir yanını kaplayan karayolları ağının inşa edilmesi, Kore Silahsızlanma Anlaşması'nın zemininin hazırlanması ve ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kurulması da var.

Eğitim Bakanlığı’nın hemen önündeki bu anıt, aralarında Amerika'nın Sesi'nin de bulunduğu, Eisenhower'ın başkanlık dönemini yansıtan hükümet binalarına da oldukça yakın. Anıtın sağ tarafında VOA binası, karşısındaysa Uzay ve Havacılık Müzesi bulunuyor.

1957 yılında Medeni Haklar Yasası'nı imzalayan Eisenhower, 6 Aralık 1959’da Ankara’yı ziyaret ederek, Türkiye’yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Torunu David Eisenhower,’e göre bu anıt, Kansas eyaletinin kırsalından gelen bir liderin Amerika'ya bilgelik ve istikrarla kılavuzluk yapabileceğinin kanıtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirlediDamat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı ettiKarşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzatıldı?

En Çok Okunan Haberler

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi!

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözleri olay oldu! Peş peşe tepkiler

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

ABD'nin Utah eyaletindeki gizemli monolit geldiği gibi kayboldu

Gizemli monolit geldiği gibi ortadan kayboldu

Sırbistan ve Karadağ karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti

Karşılıklı olarak elçilerini sınır dışı etti

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 580 vaka

Güney Kore’de kuş gribi nedeniyle 390 binden fazla tavuk ve ördek itlaf edildi

Uzak Doğu'dan endişelendiren haber! 390 binden fazlası öldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.