Washington'daki Görüntülere Dünyadan İlk Tepkiler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ‘‘ABD Kongresi’nde utanç verici sahneler. ABD dünyada demokrasiyi temsil ediyor, şimdi iktidarın barış içinde ve usulüne uygun şekilde transferi ABD için hayati önem taşıyor’’ dedi.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ‘‘Bu akşam dünyanın gözü önünde Amerikan demokrasisi kuşatma altında görünüyor. Bu ABD demokrasisine, kurumlarına ve yasaların üstünlüğüne karşı benzeri görülmemiş bir saldırı. Amerika bu değil. 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarına tamamen saygı duyulmalı’’ mesajını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ‘‘Washington"dan gelen görüntüler şok edici. Demokratik bir seçimin sonuçlarına saygı göstermek gerekir" sözlerini kullandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Washington’daki durumun kaygı verici olduğunu ve gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘‘Washington’dan gelen bu görüntüler Demokrasi düşmanlarını memnun edecek’’ dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise Washington’dan ve Kongre’den gelen haberleri kaygıyla izliyorum. Amerika’nın demokrasisinin gücüne güveniyorum. Joe Biden’ın yeni yönetimi bu gergin dönemi aşacak ve Amerikan halkını yeniden birleştirecek’’ mesajını iletti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ‘‘ABD kurumlarının ve demokrasisinin gücüne inanıyorum. İktidarın barış içinde devri bunların merkezinde yer alıyor. Joe Biden seçimi kazandı. ABD’nin gelecek Başkan’ı olarak onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum’’ dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ‘‘Amerikan kurumlarına karşı şiddet içeren eylemler demokrasiye karşı ciddi bir saldırıdır. Bunları kınıyorum. Amerikan halkının iradesine ve oylarına saygı duyulmalı’’ diye yazdı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise ‘‘ABD Kongresi demokrasinin mabedidir. Bu akşam Washington’daki görüntülere şahit olmak şok edici. ABD’nin iktidarın barış içinde Joe Biden’a transferini sağlayacağına güveniyoruz’’ sözlerini kullandı.

