HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington’daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Washington’daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

12.12.2020 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Washington’daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington’da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington’da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor.

Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki üç büyük sahneden ikisi hala kapalı. Ancak başkent Washington’un en büyük sanat merkezi, Opera Evi’ni açtı.

Canlı gösteriler Ekim ayında başladı ancak eskisi gibi bir deneyim yaşamak mümkün değil.

Virüsün yayılmasını önlemek için salona 50 kişiden fazla izleyici alınmıyor ve alınanlar sahneye oturtuluyor.

Kennedy Merkezi Sanatsal Planlama Sorumlusu Robert van Leer, “Herkesi, izleyicileri de sahneye yerleştirmek ve sanatçılarla izleyiciler arasındaki ilişkiyi tersine çevirmek istedik. Yani sanatçılar sahnedekilere gösteri yapıyor” diyor.

Salona girişte ateş kontrolu yaptırmak zorunlu. Koltuklar iki metre aralıklı yerleştirilmiş. Sanatçılarınsa gösteri öncesinde Corona testi yaptırmaları gerekiyor.

Van Leer, “Çok keyifli bir ortam ve bu da Opera’da sahneye çıkmanın bir parçası. İzleyiciler sahne arkasında yürürken geçmiş gösterilere ait eşyaları ve posterleri görüyor. Bu onlar için yeni bir deneyim. Çünkü normalde sahnede bulunma fırsatları olmuyor” diye konuşuyor.

Ulusal Senfoni Orkestrası’nda piyanist Lambert Orkis, “Harika bir duygu. Daha geniş bir alanda piyano çalmak harika. Çok güzel bir stüdyom var ama etrafı kapalı” diyor.

Sanat merkezi, Opera Evi’nin havalandırma sistemini bakımdan geçirmiş ve haftada sadece bir gösteri sunuyor.

Gösteri biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Buradaki herkes, canlı bir performansı banttan yayınlanan bir gösteriyle kıyaslamanın imkansız olduğunu düşünüyor.

Orkis, “İzleyiciyle aramızda bir enerji alışverişi söz konusu. İzleyiciler ne kadar sessiz de olsa varlığını hissediyorsunuz. Tabii sonundaki alkışı da” diye konuşuyor.

Kennedy Merkezi Aralık ayı için sadece iki canlı gösteri planlamış. Yetkililer 2021’de koşulların iyileşmesini ve temkini elden bırakmadan daha fazla gösteri programlamayı umuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Seri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldüSeri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü
Başvuru sonuçları bekleniyor!Başvuru sonuçları bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Seri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İngiliz Bakan itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İnsan kafataslarından oluşuyor! 1400'lü yıllara dayanan kulenin yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

İnsan kafataslarından oluşuyor! Yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

Maske koronavirüsü ne kadar engelliyor? İşte yanıtı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.