Washington’daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington’da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor.
Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki üç büyük sahneden ikisi hala kapalı. Ancak başkent Washington’un en büyük sanat merkezi, Opera Evi’ni açtı.
Canlı gösteriler Ekim ayında başladı ancak eskisi gibi bir deneyim yaşamak mümkün değil.
Virüsün yayılmasını önlemek için salona 50 kişiden fazla izleyici alınmıyor ve alınanlar sahneye oturtuluyor.
Kennedy Merkezi Sanatsal Planlama Sorumlusu Robert van Leer, “Herkesi, izleyicileri de sahneye yerleştirmek ve sanatçılarla izleyiciler arasındaki ilişkiyi tersine çevirmek istedik. Yani sanatçılar sahnedekilere gösteri yapıyor” diyor.
Salona girişte ateş kontrolu yaptırmak zorunlu. Koltuklar iki metre aralıklı yerleştirilmiş. Sanatçılarınsa gösteri öncesinde Corona testi yaptırmaları gerekiyor.
Van Leer, “Çok keyifli bir ortam ve bu da Opera’da sahneye çıkmanın bir parçası. İzleyiciler sahne arkasında yürürken geçmiş gösterilere ait eşyaları ve posterleri görüyor. Bu onlar için yeni bir deneyim. Çünkü normalde sahnede bulunma fırsatları olmuyor” diye konuşuyor.
Ulusal Senfoni Orkestrası’nda piyanist Lambert Orkis, “Harika bir duygu. Daha geniş bir alanda piyano çalmak harika. Çok güzel bir stüdyom var ama etrafı kapalı” diyor.
Sanat merkezi, Opera Evi’nin havalandırma sistemini bakımdan geçirmiş ve haftada sadece bir gösteri sunuyor.
Gösteri biletleri dakikalar içinde tükeniyor. Buradaki herkes, canlı bir performansı banttan yayınlanan bir gösteriyle kıyaslamanın imkansız olduğunu düşünüyor.
Orkis, “İzleyiciyle aramızda bir enerji alışverişi söz konusu. İzleyiciler ne kadar sessiz de olsa varlığını hissediyorsunuz. Tabii sonundaki alkışı da” diye konuşuyor.
Kennedy Merkezi Aralık ayı için sadece iki canlı gösteri planlamış. Yetkililer 2021’de koşulların iyileşmesini ve temkini elden bırakmadan daha fazla gösteri programlamayı umuyor.