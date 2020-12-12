Washington’daki Kennedy Merkezi Kapılarını Sınırlı Açtı

Corona vakaları Amerika genelinde tırmanmaya devam ediyor ve salgının daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Salgın, günlük hayatın yanı sıra sanat etkinliklerini de büyük ölçüde etkiledi. Washington’da John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi canlı gösterilere güvenli bir şekilde dönme yolları arıyor.

Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki üç büyük sahneden ikisi hala kapalı. Ancak başkent Washington’un en büyük sanat merkezi, Opera Evi’ni açtı.

Canlı gösteriler Ekim ayında başladı ancak eskisi gibi bir deneyim yaşamak mümkün değil.

Virüsün yayılmasını önlemek için salona 50 kişiden fazla izleyici alınmıyor ve alınanlar sahneye oturtuluyor.

Kennedy Merkezi Sanatsal Planlama Sorumlusu Robert van Leer, “Herkesi, izleyicileri de sahneye yerleştirmek ve sanatçılarla izleyiciler arasındaki ilişkiyi tersine çevirmek istedik. Yani sanatçılar sahnedekilere gösteri yapıyor” diyor.

Salona girişte ateş kontrolu yaptırmak zorunlu. Koltuklar iki metre aralıklı yerleştirilmiş. Sanatçılarınsa gösteri öncesinde Corona testi yaptırmaları gerekiyor.