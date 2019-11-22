Washington'daki panelde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek

WASHINGTON (AA) - Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın tamamen haklı ve meşru gerekçelere dayandığını belirterek "Türkiye, kendi sınırlarını tüm terör örgütlerinden koruma hakkına sahiptir, ister DEAŞ isterse YPG/PKK olsun fark etmez." dedi. Washington merkezli Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen "Suriye'nin Geleceği ve Jeopolitik Gerçekler" başlıklı panele Bağımsız Suriyeli Kürtler Birliği Başkanı Abdülaziz Tammo, Birleşik Suriyeli ve Amerikalılar Konseyi Başkanı Hamdi Rifai, Körfez Ülkeleri Analitik CEO'su Giorgio Cafiero ve TRT World Ortadoğu Muhabiri Sara Firth konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'nin DEAŞ ve YPG/PKK'ya yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın tamamen haklı ve meşru gerekçelere dayandığını aktaran Tammo, "Türkiye, kendi sınırlarını tüm terör örgütlerinden koruma hakkına sahiptir, ister DEAŞ isterse YPG/PKK olsun fark etmez." değerlendirmesini yaptı. - YPG/PKK Suriyeli Kürtlere de tehdit DEAŞ kadar YPG/PKK'nın da Suriyeli Kürtlere tehdit oluşturduğunu kaydeden Tammo, PKK'nın Suriyeli bir örgüt dahi olmadığını ve birçok ülkeden gelen PKK'lı militanların Suriye'de etkin olduğunu anlattı.

Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları ile ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyo'nun operasyonlarını kıyaslayan Tammo, "Bunlar arasında ciddi farklar var, Türkiye operasyonlarında sivil kayıpları olmasın diye azami dikkat gösterirken, mesela Rakka operasyonunda şehir tamamen yerle bir edilmişti." şeklinde konuştu. "Suriye'nin kuzeyindeki bu bölge artık terörden tamamen temizlenmeli ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerden önemli bir bölümü buraya dönebilmeli." yorumunu yapan Tammo, Türkiye'nin "güvenli bölge" alanlarını uluslararası toplumun da desteğiyle yeniden imar edebileceğini ifade etti. - İdlib'deki hassas sürece vurgu İdlib'deki durumu da yorumlayan Tammo, kentte siyasi bir çözümün mümkün olduğunu ancak bunun için ABD'nin de Türkiye ile iş birliği içinde çalışmasının önemine vurgu yaptı. Tammo, "İdlib düşerse orada ortaya çıkacak durum en fazla Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eder, o yüzden Türkiye'nin bu konudaki tavrı meşrudur." dedi. Türkiye'nin YPG/PKK konusunda haklı olduğunu vurgulayan Rifai ise, "ABD'nin en başta YPG ile iş birliği yapması temel hataydı. Herkes biliyor ki YPG, PKK'nın kontrolünde ve SDG'de hakim unsur da YPG." şeklinde konuştu.

Rifai, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişki geçicidir, asıl Türkiye ile ABD arasındaki ilişki daha uzun süreli ve kalıcıdır. O yüzden ABD'nin bu YPG/PKK sorununu ortadan kaldırması gerekmektedir. ABD'nin Suriye'de yarattığı YPG/PKK sorununu bugün Türkiye kendisi temizlemeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin aslında "Suriyeli Kürtleri" değil, YPG/PKK'yı yüz üstü bıraktığını belirten Rifai, "Bu aslında çok iyi bir şey." dedi. - "Etnik temizlik iddiaları gerçeklikle uyuşmuyor" ABD'li bazı komutanların Suriye'de YPG/PKK'lı isimlerle fotoğraf çektirip paylaşmasını eleştiren Rifai, "Bunu yapan Pentagon'un Suriye ile ilgili bir raporunda çok da tarafsız olduğunu varsaymamak lazım." yorumunu yaptı. Rifai, "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere karşı etnik temizlik yaptığı yönündeki iddialar görüyoruz, sahayı bilen herkes bunun gerçeklikle hiçbir şekilde uyuşmadığını biliyor." şeklinde konuştu. - "YPG/PKK'nın yabancı savaşçılarını hiç konuşmuyoruz" DEAŞ'ın yabancı savaşçıları konusunun önemli bir konu olduğunu belirten Rifai, "DEAŞ'ın yabancı savaşçılarını konuşuyoruz ama bir başka terör örgütü olan YPG/PKK saflarında savaşan yabancı savaşçıları hiç konuşmuyoruz." ifadesini kullandı.