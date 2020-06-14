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Washington'daki Protestolar 16'ıncı Gününde

14.06.2020 01:24 | Son Güncelleme

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde ırkçılık ve polis şiddetini protesto eylemleri bugün de sürdü. Gösteri barışçı bir havada geçti

Washington'daki Protestolar 16'ıncı Gününde

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde ırkçılık ve polis şiddetini protesto eylemleri bugün de sürdü.

Başkentte 16'ıncı gününe giren protestolar barışçı bir havada devam ediyor. Beyaz Saray' a açılan, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından ismi ''Black Lives Matter'' (Siyahların Hayatları Önemlidir) olarak değiştirilen caddede düzenlenen eylemin öncekilere göre daha sakin geçtiği ve katılımın da daha az olduğu gözlendi.

İlk günlerde gerilimli olaylara sahne olan bölgede bugünse adeta festival havası vardı. Cadde boyunca kurulan tezgahlarda üzerinde ''Black Lives Matter'' yazılı tişört, şapka gibi ürünlerin satıldığı dikkat çekti.

Çevredeki binalar ve duvarlar da ırkçılık ve polis şiddetine tepki gösteren, ''Siyahların Hayatı Önemlidir'' hareketine deste içeren mesajlar ve posterlerle donatıldı. Bölgedeki bir alanda, göstericiler arasında seslerini bireysel olarak duyurmak isteyenler için bir ses sistemi kuruldu. Burada görüşlerini getirmek isteyenler mikrofonla kalabalığa seslendi.

Protestonun düzenlendiği alan trafiğe kapatılırken, Beyaz Saray önündeki La

Başkent Washington çevresinde, Virginia ve Maryland eyaletlerindeki çeşitli bölgelerde benzer etkinlikler ve yürüyüşler düzenlendi.

ABD'nin farklı kentlerinde de protestolar devam etti.

Philadelphia'da yüzlerce protestocu polis teşkilatında kapsamlı reformlar yapılması talebiyle kent merkezinde ürüyüş düzenledi.

Siyah Amerikalı Mike Brown'un 2014 yılında öldürülmesinden sonra, yine ülke geneline yayılan şiddetli protestoların patlak verdiği ve Missousi eyaletindeki St. Louis kentinin Ferguson bölgesinde de yüzlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü yapıldı.

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