Washington'daki Protestolar 16'ıncı Gününde

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray önünde ırkçılık ve polis şiddetini protesto eylemleri bugün de sürdü.

Başkentte 16'ıncı gününe giren protestolar barışçı bir havada devam ediyor. Beyaz Saray' a açılan, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından ismi ''Black Lives Matter'' (Siyahların Hayatları Önemlidir) olarak değiştirilen caddede düzenlenen eylemin öncekilere göre daha sakin geçtiği ve katılımın da daha az olduğu gözlendi.

İlk günlerde gerilimli olaylara sahne olan bölgede bugünse adeta festival havası vardı. Cadde boyunca kurulan tezgahlarda üzerinde ''Black Lives Matter'' yazılı tişört, şapka gibi ürünlerin satıldığı dikkat çekti.

Çevredeki binalar ve duvarlar da ırkçılık ve polis şiddetine tepki gösteren, ''Siyahların Hayatı Önemlidir'' hareketine deste içeren mesajlar ve posterlerle donatıldı. Bölgedeki bir alanda, göstericiler arasında seslerini bireysel olarak duyurmak isteyenler için bir ses sistemi kuruldu. Burada görüşlerini getirmek isteyenler mikrofonla kalabalığa seslendi.