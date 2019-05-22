Washington'daki Türk heyeti DCA'deki iftara katıldı

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmak ve ABD Kongresinde çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Washington'da bulunan Türk heyeti, Amerika Diyanet Merkezindeki (DCA) iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ile heyette yer alan diğer konukların katıldığı iftarda, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da hazır bulundu.

İftar programının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Bakan Yardımcısı Kıran, DCA'de Türk ve Amerikalı Müslümanlarla birlikte iftar açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kıran, "Burada her yaştan insanı görüyorum, bu çok güzel bir tablo. O yüzden temelinden bugüne ve geleceğe bu eseri taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun." şeklinde konuştu.

DCA Başkanı Fatih Kanca ile Büyükelçi Kılıç'a Amerika Diyanet Merkezine verdikleri emek dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür eden Kıran, "Allah birlik ve dirliğimizi daim eylesin." dedi.

Yüzlerce kişinin iştirak ettiği iftarın ardından teravih namazı kılındı.

