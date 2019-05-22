HABER

Washington'daki Türk heyeti DCA'deki iftara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 07:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmak ve ABD Kongresinde çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Washington'da bulunan Türk heyeti, Amerika Diyanet Merkezindeki iftar programına katıldı

WASHINGTON (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmak ve ABD Kongresinde çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Washington'da bulunan Türk heyeti, Amerika Diyanet Merkezindeki (DCA) iftar programına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ile heyette yer alan diğer konukların katıldığı iftarda, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da hazır bulundu.

İftar programının ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Bakan Yardımcısı Kıran, DCA'de Türk ve Amerikalı Müslümanlarla birlikte iftar açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kıran, "Burada her yaştan insanı görüyorum, bu çok güzel bir tablo. O yüzden temelinden bugüne ve geleceğe bu eseri taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun." şeklinde konuştu.

DCA Başkanı Fatih Kanca ile Büyükelçi Kılıç'a Amerika Diyanet Merkezine verdikleri emek dolayısıyla ayrı ayrı teşekkür eden Kıran, "Allah birlik ve dirliğimizi daim eylesin." dedi.

Yüzlerce kişinin iştirak ettiği iftarın ardından teravih namazı kılındı.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
Beyoğlu'nda temizlik kamyonu devrildi: 2 yaralıBeyoğlu'nda temizlik kamyonu devrildi: 2 yaralı
Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Diyanet Merkezi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

ABD'den Suriye ile ilgili kritik açıklama!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda korkutan yangın

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Adana'da can pazarı! Taklalar atıp şarampole uçtular

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Bağcılar’da markette önce patlama sonra yangın

İstanbul'da korku dolu anlar!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Adana'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.