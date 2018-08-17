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Washington'dan İran'a yaptırım için çalışma grubu

17.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

ABD'de İran yaptırımlarıyla ilgili özel çalışma grubu kuruldu.

Washington'dan İran'a yaptırım için çalışma grubu

Trump yönetimi, İran'ın petrol ihracatını önleyip döviz gelirlerinin kesilmesi için çalışıyor.İran'a uygulanacak önlemleri birleştirmek üzere ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel eylem grubu kuruldu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Perşembe günü Washington'da yaptığı açıklamada özel ekibin bakanlığın siyasi planlama dairesi direktörü Brian Hook tarafından yönetileceğini söyledi.

Hook ve Pompeo, ABD'nin İran'a karşı sert uygulamalara başvuracağını vurguladı. Brian Hook yürürlüğe giren yaptırımların İran'ın terörizmi mali bakımdan desteklemesini önlemeye yönelik olduğunu belirtti ve "Tutumunu değiştirme yükümlülüğü İran rejimine aittir" dedi. Hook İran'ın nükleer faaliyetlere, terör finansmanına ve ABD vatandaşlarının tutuklanmasına son vermesini istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve yaptırımların yeniden yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Yaptırımların bir bölümü 6 Ağustos'ta devreye girdi. ABD 4 Kasım'da yürürlüğe girecek mali ve enerji sektörüyle ilgili yaptırımlarla İran'ın petrol ihracatının tamamen durdurulmasını amaçlıyor.

Zirve ihtimali zayıf

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının en kararlı savunucuları arasında yer alan Brian Hook yaptırımları desteklemeleri için Avrupa ve Asya ülkeleriyle görüşmeler yapan heyete de başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanı Pompeo yeni kurulan çalışma gurubunun bakanlığın İran ile ilgili aktivitelerini koordine edeceğini söyledi.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın danışmanlığını yapan Brian Hook, Bush döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği görevinde bulunan John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının hazırlanmasında yer almıştı.

Başkan Donald Trump İran yönetimiyle zirve buluşması yapmaya hazır olduğunu açıklamış, İran ise zirvenin yapılabilmesi için ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini şart koşmuştu. Brian Hook zirvenin gerçekleşme şansıyla ilgili bir soruya 'İran'ın tutumunu değiştirmeye hazır olduğunu göstermesi durumunda Başkan Trump'ın çözüm için diyalog başlatmasının mümkün olacağı' yanıtını verdi.

Nükleer anlaşmada imzası olan Britanya, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya, Amerikan yaptırımlarının başlatılmasından sonra da nükleer anlaşmayı kurtarma çabalarının süreceğini duyurmuşlardı.

DW,rtr,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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