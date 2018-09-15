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WASHİNGTON'TA SERBEST BIRAKILAN SİNAN NARİN İSTANBUL'A GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgaya karışan ve yaklaşık 11 aydır tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sinan Narin İstanbul'a geldi.

ANIL UÇAN/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği önündeki kavgaya karışan ve yaklaşık 11 aydır tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sinan Narin İstanbul'a geldi.
ABD'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2017'deki ziyareti sırasında Washington'daki Türk Büyükelçiliği konutu önünde çıkan kavga nedeniyle tutuklanan ve Mayıs ayında serbest kalan Sinan Narin İstanbul'a geldi. Serbest bırakıldıktan 4 ay sonra ilk kez Türkiye'ye gelen Sinan Narin'i Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda arkadaşı Türk Bayrağı ve sloganlarla karşıladı.

"BANA EN ÇOK MORALİ VEREN CUMHURBAŞKANIMIZDI"
Basın mensuplarına açıklama yapan Sinan Narin,"İlk önce Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah devletimizin milletimizin başından eksik etmesin. O olmasaydı burada olmayı hayal bile edemezdim. Cumhurbaşkanımızın o heybetli yürüyüşünden, zalimlerin korktuğunu ve tedirgin olduğunu orada insan daha iyi öğreniyor. Yani o kadar yoğun işinden benimle ilgilenmesi, beni bir Türk olarak gururlandırdı. Amerika Washington hapishanesi en kötü hapishanelerden bir tanesi. Orada bile Cumhurbaşkanımızdan mesajlar geldi. Bana en çok morali veren cumhurbaşkanımızdı. Beni 10 yıl ile yargıladılar. İlk söylediğim Cumhurbaşkanımıza söyleyin ‘Onun için canım feda, Türk milletine canım feda, her şey vatan için, 10 değil 20 sene de yatarım’ dedim. Ama en sonunda Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla 4 sene ceza verdiler. 1 sene hapis yattım. 3 senesini de denetimli serbestlik olarak cezalandırdılar. Bu 3 seneyi kontrollü olarak geçireceğim." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRMEK İSTİYORUM"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı müsait olursa görüşmek istediğini belirten Sinan Narin "Cezaevindeki şartlar çok kötüydü. Yemekler çok kötüydü. İnsan haklarından bahsediyorlar ya 11 ay boyunca güneş görmedik. Yeşil yiyecek bile görmedik. Sadece ben değil hapishanede bulunan herkes. Hapishanede bulunan herkes. Amerikan hükümeti 2 hafta süre verdi. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum. Eğer programı müsait olursa. Şuan da çok meşgul. İstanbul'a anne babamı görmek için geldim. 3 senedir görmüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Sinan Narin'in havalimanı yürüyüş detayları
-Sinan Narin röp
-Sinan Narin'in arkadaşlarıyla kavuşması
-Sinan Meydan'ın Türk bayrağı ile pozu ve sloganlar
-Genel Detaylar

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