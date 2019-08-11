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Washinton’daki Müslümanlar bayramda diyanet Merkezinde bir araya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington’daki Müslümanlar, bayramı Amerika Diyanet Merkezi Camisi’nde karşıladı.ABD’nin başkenti Washinton şehrindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı Amerika Diyanet Merkezi Camisi’nde karşıladı.

ABD’nin başkenti Washington’daki Müslümanlar, bayramı Amerika Diyanet Merkezi Camisi’nde karşıladı.
ABD’nin başkenti Washinton şehrindeki Müslümanlar, Kurban Bayramı’nı Amerika Diyanet Merkezi Camisi’nde karşıladı. Namaz sonrasında açıklamalarda bulunan Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Fatih Kanca, tüm Müslüman aleminin bayramını kutlayarak Amerika Diyanet Merkezi hakkında bilgiler verdi. Fatih Kanca, “Sadece ülkemiz vatandaşlarımıza değil bütün Müslümanlara kapısını açan bir kültür merkezi bir medeniyet merkezi. İslam ahlakının, İslam estetiğinin ve mimarisinin kesiştiği bir nokta. Bin yıla dayanan, geleneğimizin adeta bir vücut bulduğu mekân burası” dedi.
Amerika Diyanet Merkezinin, bölgedeki tüm Müslümanlara hizmet ettiğini ve kurban kesim ve dağıtımı yapıldığını kaydeden Fatih Kanca, “Kurbanlar keseceğiz, Türkiye Diyanet Vakfının, burada bize dağıtmak üzere göndermiş olduğu bedel karşılığında bugün biz burada kurban keseceğiz inşallah. Bu kurbanları, Amerika’daki yoksul Müslüman kardeşlerimize dağıtacağız” ifadesini kullandı.

Diyanetin merkezi yabancıların ilgi odağı
Bayram namazı sonrası Amerika Diyanet Merkezinde düzenlenen etkinlikler ise büyük ilgi odağı oldu. Etkinliklere katılan İsa Turhan, çocuklarının ABD’de doğup büyüdüğünü söyleyerek, “Her bayramda buraya gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza dini vecibeleri ve kültürü öğretmeye çalışıyoruz. Buradaki sıcak atmosfer içerisinde onlar da büyük bir zevk alıyorlar. Her bayramda buraya gelmek istiyorlar. Yabancı milletlerden gelenler, gerçekten burada çok büyüleyici bir atmosfer buluyorlar. Hatta hiç gelemeyenler başkalarından duymuşlar, nasıl gelebiliriz, orada neler var, duyduk gerçekten mükemmel bir şey diyorlar. ABD’de böyle bir şey yok. Burası biliyorsunuz bir külliye. Burada sadece cami değil kafeteryası hamamı ve oyun alanı gibi yapılacak birçok şey var. Onun için insanlar buraya bir kez geldiklerinde kesinlikle tekrar gelmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.
28 senedir ABD’de yaşayan Hediye Duran, “Cami çok güzel, oram çok iyi. Bütün herkesi görüyorsun. Burada kimsen olmadığı için buradaki herkes bir arkadaş akraba, çok güzel geçiyor. Herkes seviyor camiyi ziyaret ediyor" diye konuştu.
ABD’de 20 yıldır yaşayan Jamal Assadi ise namaz vakti Amerika Diyanet Merkezine geldiğini söyleyerek, “Burası her bayram böyle, insanlar bayramı kutlamak için tüm insanlar buraya geliyor. Çocuklarını buraya getiriyorlar, çünkü burada çok güzel etkinlikler var, çocuklar için büyük alanlar var, hafta sonu okul var, havuzlu bir tesis var. Maşallah burada bir sürü şey var. Elhamdülillah çok güzel bir yer" dedi.
Selima Shabaz ise bayramda ilk defa diyanet merkezine geldiğini belirterek, “Burası çok güzle, biliyorsunuz ki çeşitliliği ve toplumu görmek çok güzel, herkes çok mutlu ve günün tadını çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

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