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Wasington’da 5 Aralık “Türk Kahvesi Günü” İlan Edildi

05.12.2020 20:38 | Son Güncelleme:
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Wasington’da 5 Aralık “Türk Kahvesi Günü” İlan Edildi

ABD’de başkent Washington'un belediye başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık’ı “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak ilan ettiklerini açıkladı

ABD’de başkent Washington'un belediye başkanı Muriel Bowser, 5 Aralık’ı “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak ilan ettiklerini açıkladı.

Bowser’ın bu ilanının ardında, Türk kahvesinin tanıtımı ve kültürler arası bağların güçlendirilmesi amacını güden, merkezi Amerika’da olan Turkish Coffee Lady Vakfı’nın girişimi yatıyor.

Mesajında Türk kahvesinin 500 yıllık geçmişine ve bu kültürün “temsil ettiği sevgi, barış, misafirperverlik ve dostluk” değerlerine dikkat çeken Browser, bu geleneğin kültürler arası bağların güçlendirilmesi için sürdürülmesine katkıda bulunan, Gizem Şalcıgil White’ın kurduğu Turkish Coffee Lady Vakfı’na da “Washington’da yaşayan 706 bin kişi adına” teşekkürlerini sundu.

Şalcıgil, “Turkish coffee Lady Vakfı ve üyeleri adına, Belediye Başkanı Bowser’a, zengin Türk kahvesi kültürünü ve 500 yıllık geleneğini kutlamada toplumumuza katıldığı için derin takdir ve özel teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

White, bugün YouTube’da Habitat Derneği kanalında, Türk kahvesi kültürü ve bu kültürün dünya tarihine katkılarının aktarıldığı bir sanal etkinlik de düzenledi. Etkinlikte, UNESCO’nun kültür mirasları listesinde de yer alan Türk kahvesinin tarihinin yanı sıra, nasıl yapıldığı ve fal sanatı da anlatıldı.

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