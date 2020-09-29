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WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 dereceyi bulan, "bugüne kadar gözlemlenenlerin en uçuklarından biri" olarak tanımladıkları bir gezegen keşfetti.

WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu

"TechExplorist" sitesinin haberine göre, Avrupa Uzay Ajansının CHEOPS teleskobunun verisini kullanan Bern Üniversitesinden gök bilimciler, Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin, Terazi Takımyıldızı'nda Dünya'ya 322 ışık yılı uzaklıkta olduğunu açıkladı.

BİR YÜZÜ GECEYİ BİR YÜZÜ GÜNDÜZÜ YAŞIYOR

Gezegen sistemine sahip olduğu bilinen en sıcak yıldızlardan HD 133112'nin yörüngesindeki turunu 3 günden kısa sürede tamamlayan WASP-189b'de yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu hesap edildi.

Yıldızına, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden 20 kat yakın olan WASP-189b'nin bir yüzünde daima gece bir yüzünde de gündüz yaşandığı ifade edildi.

WASP-189B İÇİN EN İLGİNÇ GEZEGENLERDEN BİRİ YORUMU

Araştırma ekibinin lideri Monika Lendl, "WASP-189b gibi gezegenler 'aşırı sıcak Jüpiterler' olarak anılıyor. Böylesine yüksek derecede demir, erir, hatta gaz haline dönüşür. Bu, şimdiye kadar bilgi sahibi olduğumuz en ilginç gezegenlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

Gezegenle ilgili ayrıntılar "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

AA

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