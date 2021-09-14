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  4. Watch 4 için altı saat kordonu piyasaya sürdü

Watch 4 için altı saat kordonu piyasaya sürdü

14.09.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kordonlu saat, moda tasarımcısı Sami Miro ile birlikte tasarlandı ve üretildi. Miro’nun önceki koleksiyonlarında, yeni Galaxy Watch 4 saat kayışları koleksiyonunda kullanılan malzemelerin bir kısmı kullanılıyor.

Watch 4 için altı saat kordonu piyasaya sürdü

Altı saat kordonu Midnight Black, Stratus Sky (her ikisi de elma kabuklarından yüzde 100 yapılmıştır), Aurora Night, Cloud Navy, Earth Sunrise ve Dawn Atlas (termoplastik poliüretan geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır). Hem Midnight Black hem de Stratus Sky saat kayışları, hayvansal olmayan malzemelerden yapılmış olmalarına rağmen derinin birinci sınıf görünümünü şaşırtıcı bir şekilde korurlar. Altı Samsung Galaxy Watch 4 yedek saat kayışı 39,99 $’dan başlayan fiyatlarla mevcut.

Yeni saat kayışları, Samsung’un karbon ayak izini azaltmaya yönelik politikasıyla uyumlu olsa da, şirketin hala büyük iyileştirmelere ihtiyaç duyduğu birkaç alan var. Bu yeni saat kayışlarının dayanıklılığı geleneksel malzemeler kadar güçlü olmayabilir, ancak yine de önemli gelişmeler olduğunu söylemekte fayda var. Bununla birlikte, cihazlarının çoğunun onarılabilirliği açısından geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, Samsung’un bazı ülkelerdeki üretim tesislerinin çoğunun çevre dostu statüsü hala çok düşükken, diğer bazı ülkelerde şirket bu tür tesislerde tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Samsung
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