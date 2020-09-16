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Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri belli oldu!

OYUN HABERLERİ  | 16.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Watch Dogs: Legion için sistem gereksinimleri açıklandı. Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion'u keyifli bir şekilde oynayabilmek için ise görünüşe göre biraz iyi bir bilgisayar sahip olmak gerekecek. İşte Watch Dogs: Legion'un sistem gereksinimleri...

Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri belli oldu!

Watch Dogs serisi henüz ölmedi hatta Watch Dogs: Legion ile yeniden doğuyor diyebiliriz. Zira, Ubisoft'un yaptığı tanıtımda Watch Dogs: Legion'un farklı bir oyun olacağını görmüştük. Çıkışına birkaç hafta kalan Watch Dogs: Legion, şimdi ise Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri ile gündemde.

WATCH DOGS: LEGİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DUYURULDU

Ubisoft, yaptığı açıklama ile birlikte Watch Dogs: Legion'un sistem gereksinimlerini açıkladı. Minumum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri yerine 1080p, 1440p, 2K, 4K ve RTX'li 1080p ve 4K sistem gereksinimlerini paylaşan Ubisoft, böylece daha detaylı bir sistem bilgisi vermiş oldu. Watch Dogs: Legion'un sistem gereksinimleri ise şöyle:

1080p / Düşük Ayarlar

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400
GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 290X
VRAM: 4 GB
RAM: 8 GB
Depolama Alanı: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

1080p / Yüksek Ayarlar

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480
VRAM: 6 GB
RAM: 8 GB (Çift kanal kurulumu)
Depolama alanı: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

1440p / Yüksek Ayarlar

CPU: Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060S or AMD Radeon RX 5700
VRAM: 8GB
RAM: 16 GB (Çift kanal kurulumu)
Depolama Alanı: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

4K / Ultra Ayarlar

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti or AMD Radeon VII
VRAM: 11 GB
RAM: 16 GB (Çift kanal kurulumu)
Depolama Alanı: 45 GB (+ 20 GB HD Doku Paketi)
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Ray Tracing (RTX) Açık - 1080p / Yüksek Ayarlar

CPU: Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070
VRAM: 8 GB
RAM: 16 GB (Çift kanal kurulumu)
Depolama Alanı: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Ray Tracing (RTX) Açık - 4K / Ultra Ayarlar

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
VRAM: 11 GB
RAM: 16 GB (Çift kanal kurulumu)
Depolama alanı: 45GB (+20 GB HD Doku Paketi)
İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri neler

Watch Dogs: Legion'un 29 Ekim'de Xbox One ve PS4 için yayınlanması planlanıyor. Yeni nesil Watch Dogs oyunu Watch Dogs: Legion PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition ve Xbox Series X, Xbox Series S için de çıkacak.

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