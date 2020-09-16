Watch Dogs: Legion sistem gereksinimleri belli oldu!

Watch Dogs serisi henüz ölmedi hatta Watch Dogs: Legion ile yeniden doğuyor diyebiliriz. Zira, Ubisoft'un yaptığı tanıtımda Watch Dogs: Legion'un farklı bir oyun olacağını görmüştük. Çıkışına birkaç hafta kalan Watch Dogs: Legion, şimdi ise Watch Dogs Legion sistem gereksinimleri ile gündemde.

WATCH DOGS: LEGİON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DUYURULDU

Ubisoft, yaptığı açıklama ile birlikte Watch Dogs: Legion'un sistem gereksinimlerini açıkladı. Minumum sistem gereksinimleri ve önerilen sistem gereksinimleri yerine 1080p, 1440p, 2K, 4K ve RTX'li 1080p ve 4K sistem gereksinimlerini paylaşan Ubisoft, böylece daha detaylı bir sistem bilgisi vermiş oldu. Watch Dogs: Legion'un sistem gereksinimleri ise şöyle:

1080p / Düşük Ayarlar

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 or AMD Radeon R9 290X

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)

1080p / Yüksek Ayarlar

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 480

VRAM: 6 GB

RAM: 8 GB (Çift kanal kurulumu)

Depolama alanı: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 (x64)