Watch GT 2'nin daha iyisi: Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Huawei akıllı saat sektöründe Watch GT serisiyle yoluna devam ediyor. Huawei Watch GT 2 ve Watch GT 2e ile pazarda yer alan Huawei için çarpıcı iddialar mevcut. Bu iddialardan biri Huawei'nin Watch GT 2 Pro adında yeni bir akıllı saat daha üreteceği yönünde. İddia sahibi Roland Quandt, bugün ise iddiasını Huawei Watch GT 2 Pro hakkında daha fazla bilgi paylaşarak devam ettirdi.
Huawei Watch GT 2 Pro, iddia sahibinin aktardıklarına göre kablosuz şarj desteği kazanacak. Böylece Samsung Galaxy Watch 3 ve Apple Watch Series 5 ile arasında herhangi bir eksiklik kalmayacak. Bunun dışında Huawei Watch GT 2 Pro'da 1,39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran yer alacak. Akıllı saatin 4 GB RAM'e ve dahili bir GPS'e sahip olacağı, 14 günlük kullanım süresi sunacağı da aktarılan diğer bilgiler arasında. Bu özelliklerin bize bir yerden tanıdık geldiğini söyleyelim.
Halihazırda satılmakta olan Huawei Wach GT 2, kablosuz şarj haricinde Huawei Watch GT 2 Pro'da bulunacağı söylenen özelliklerin tamamını karşılıyor. Yani bu açıdan Watch GT 2 Pro'nun güncellenmiş bir Watch GT 2 olduğunu söyleyebiliriz. Roland Quandt'a göre Huawei yeni akıllı saati için 330 dolar talep edecek. Huawei Watch GT 2 Pro, birkaç hafta içerisinde ise tanıtılacak. Tabi Huawei'den yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok.
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