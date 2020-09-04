Watch GT 2'nin daha iyisi: Huawei Watch GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıktı!

Huawei akıllı saat sektöründe Watch GT serisiyle yoluna devam ediyor. Huawei Watch GT 2 ve Watch GT 2e ile pazarda yer alan Huawei için çarpıcı iddialar mevcut. Bu iddialardan biri Huawei'nin Watch GT 2 Pro adında yeni bir akıllı saat daha üreteceği yönünde. İddia sahibi Roland Quandt, bugün ise iddiasını Huawei Watch GT 2 Pro hakkında daha fazla bilgi paylaşarak devam ettirdi.

İŞTE KARŞINIZDA HUAWEİ WATCH GT 2 PRO

Huawei Watch GT 2 Pro, iddia sahibinin aktardıklarına göre kablosuz şarj desteği kazanacak. Böylece Samsung Galaxy Watch 3 ve Apple Watch Series 5 ile arasında herhangi bir eksiklik kalmayacak. Bunun dışında Huawei Watch GT 2 Pro'da 1,39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekran yer alacak. Akıllı saatin 4 GB RAM'e ve dahili bir GPS'e sahip olacağı, 14 günlük kullanım süresi sunacağı da aktarılan diğer bilgiler arasında. Bu özelliklerin bize bir yerden tanıdık geldiğini söyleyelim.

HUAWEİ WATCH GT 2 PRO'NUN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Halihazırda satılmakta olan Huawei Wach GT 2, kablosuz şarj haricinde Huawei Watch GT 2 Pro'da bulunacağı söylenen özelliklerin tamamını karşılıyor. Yani bu açıdan Watch GT 2 Pro'nun güncellenmiş bir Watch GT 2 olduğunu söyleyebiliriz. Roland Quandt'a göre Huawei yeni akıllı saati için 330 dolar talep edecek. Huawei Watch GT 2 Pro, birkaç hafta içerisinde ise tanıtılacak. Tabi Huawei'den yapılmış herhangi bir resmi açıklama yok.

