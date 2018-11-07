watchOS 5.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, iPad ve Mac modellerini tanıttığı etkinlik sonrası Apple Watch için watchOS 5.1 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak bu güncelleme ile bazı Apple Watch modellerinde sorunlar meydana gelmişti. Hatta bu sorunlar o kadar artmıştı ki Apple Watch Series 4 modellerinde çökme sorunu baş göstermişti.

Cupertino merkezli teknoloji devi bugün watchOS 5.1.1 güncellemesini apar topar yayınlamak zorunda kaldı. Peki, bu yeni güncelleme ile hangi hatalar düzeltiliyor?

Apple Watch Series 4, düşme saptadıktan sonra yaklaşık bir dakika hareketsiz kalırsanız otomatik olarak acil servisleri arar. Saat ayrıca bir mesaj ile yanıt verene Apple Watch’un bir düşüş saptadığı bilgisini verir ve mümkün olduğunda konumunuzun koordinatlarını paylaşır.

Walkie-Talkie uygulamasının bazı kullanıcılar için eksik yüklenmesine neden olabilen bir sorunu giderir.

Bazı kullanıcıların Walkie-Talkie üzerinden davet almasını ve göndermesini engelleyen bir sorunu çözer.

Bazı kullanıcılar için önceden kazanılan bazı Aktivite ödüllerinin Aktivite uygulamasının Ödüller sekmesinde görünmemesine neden olan bir sorunu ele alır.

Yeni güncellemeyi iPhone > Watch > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce şarjınızın yüzde 50’den fazla olması ve Apple Watch’ın şarjda olması gerektiğini belirtelim.

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