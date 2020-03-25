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WatchOS 6.2 yayınlandı! İşte WatchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch'lara gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 10:34 | Son Güncelleme

iOS 13.4'ün ardından Apple WatchOS 6.2'yi de yayınladı. Türkiye'deki Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 modellerine EKG desteği getiren WatchOS 6.2'nin tüm özelliklerine gelin birlikte bakalım.

WatchOS 6.2 yayınlandı! İşte WatchOS 6.2 ile birlikte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Apple, dün akşam saatlerinde iOS 13.4 güncellemesini iPhone modelleri için yayınladı. Bu güncellemenin hemen akabinde Apple, akıllı saat modeli Apple Watch'ın yeni yazılım güncellemesi WatchOS 6.2'yi de indirilmeye sundu.

WatchOs 6.2

WatchOS 6.2, tıpkı iOS 13.4 gibi bir takım performans ve hata düzeltmelerini içeriyor. Bu anlamda eskisinden daha iyi bir performans vadeden güncelleme, ülkemizi ilgilendiren bir müjdeye de sahip.

EKG ÖZELLİĞİ WATCHOS 6.2 İLE ARTIK TÜRKİYE'DE

Bildiğiniz üzere Apple Watch Series 4 ile birlikte gelen EKG özelliği, ülkemizde bazı prosedürlerden ötürü kullanılamıyordu. Ülkemizde satılan Apple Watch Series 4 ve Apple Watch Series 5 modelleri donanımsal olarak EKG özelliğini desteklese de Apple yazılım ile bu özelliği Türkiye'deki kullanıcıları için kapatmıştı. Nitekim WatchOS 6.2 ile bu engel de ortadan kalktı. Artık WatchOS 6.2 ile birlikte Türkiye, Şili ve Yeni Zelanda'da EKG özelliği hiçbir engel olmaksızın kullanılabiliyor.

DÜZENSİZ KALP ATIŞINDA HABER VERECEK

WatchOS 6.2'nin en önemli özelliklerinden biri de düzensiz kalp atışı uyarıları. Yeni yazılım sürümüyle Apple Watch kullanıcıları, kalp atışlarındaki düzensizlikten haberdar olabilecek. Akıllı saat bir anormallik fark ettiğinde, kullanıcıya bildirim yollayacak ve onun durumdan haberdar olmasını sağlayacak.

APPLE WATCH'LARDA UYGULAMA İÇİ SATIN ALIM DÖNEMİ

WatchOS 6.2'nin son yeniliği ise App Store konusunda. Artık Apple Watch'lar da tıpkı iPhone, iPad ve MacBook modelleri gibi uygulama içi satın alımlara izin veriyor. Yani Apple Watch için çıkartılmış bir uygulamanın içinden ek materyaller satın alınabiliyor.

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Apple WatchOS 6.2 iOS 13.4 Apple Watch EKG Türkiye

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