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WatchOS 8 duyuruldu! İşte Apple Watch'a gelecek yeni özellikler

07.06.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15'in ve iPadOS'u tanıttıktan sonra WatchOS 8'i görücüye çıkardı. WatchOS 8, Apple Watch sahiplerinin dikkatini çekecek birçok özellik ile geliyor.

WatchOS 8 duyuruldu! İşte Apple Watch'a gelecek yeni özellikler

WWDC 2021, Apple adına ve Apple takipçileri adına oldukça hızlı geçiyor. iOS 15'i sahneye çıkartan, daha sonra pek çok yenilik ile gelen iPadOS 15'i duyuran Apple, Apple Watch kullanıcılarını unutmadı ve WatchOS 8'i de tanıttı.

İŞTE WATCHOS 8'İN YENİLİKLERİ

WatchOS 8 özellikleri

1)Portre modu: iPhone'daki portre modunda çekilmiş fotoğraflar artık saat kadranına yerleştirilebiliyor.

2) Mindfulness uygulaması: Apple, nefes uygulaması Breathe'in bir uzantısı olan ve rahatlama odaklı Mindfulness uygulamasını WatchOS 8 ile görücüye çıkartıyor. Bu uygulama, stresten kurtulmayı ve rahatlamayı hedefliyor.

3) Fitness: Fitness uygulaması, tai chi ve pilates gibi yeni egzersiz türlerini kapsıyor. Apple Watch'ın Sağlık uygulaması ise solunum hızınızı takip edecek ve normal düzeninizin dışındaysa sizi bilgilendirecek.

4) Fotoğraflar ve Mesajlar: Saatteki Fotoğraflar uygulaması, fotoğrafları doğrudan Mesajlar veya Apple'ın Posta uygulaması aracılığıyla paylaşma özelliği ile güncelleniyor. Ayrıca mesajları cevaplarken yeni metin girişi seçenekleri var.

5) Odak Modu: WatchOS 8, belirli bağlamlarda size bildirim göndermek için uygulamaları veya kişileri seçmenize olanak tanıyan yeni odak modu da dahil olmak üzere iOS 15 ile gelecek bazı yeni özelliklere sahip olacak. AirTags gibi diğer Apple cihazlarını bulmak için saatinizi de kullanabileceksiniz.

6) Ev: Akıllı ev aygıtlarını Apple Watch'tan kontrol etmenizi sağlayan Ev uygulaması, yaygın olarak kullanılan cihazlara daha fazla kısayol ve güvenlik kameralarından gelen kamera akışlarını görüntüleme yeteneği ile watchOS 8 için yeniden tasarlanıyor.

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7) Her Zaman Açık Ekran: Saat yağış uyarıları da dahil olmak üzere bir dizi başka yeni özellik de geliyor. Haritalar, Telefon, Podcast'ler, Kronometre, Zamanlayıcılar ve Sesli Notlar dahil olmak üzere daha fazla uygulama Apple Watch'un her zaman açık ekranından yararlanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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