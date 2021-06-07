WatchOS 8 duyuruldu! İşte Apple Watch'a gelecek yeni özellikler

WWDC 2021, Apple adına ve Apple takipçileri adına oldukça hızlı geçiyor. iOS 15'i sahneye çıkartan, daha sonra pek çok yenilik ile gelen iPadOS 15'i duyuran Apple, Apple Watch kullanıcılarını unutmadı ve WatchOS 8'i de tanıttı.

İŞTE WATCHOS 8'İN YENİLİKLERİ

1)Portre modu: iPhone'daki portre modunda çekilmiş fotoğraflar artık saat kadranına yerleştirilebiliyor.

2) Mindfulness uygulaması: Apple, nefes uygulaması Breathe'in bir uzantısı olan ve rahatlama odaklı Mindfulness uygulamasını WatchOS 8 ile görücüye çıkartıyor. Bu uygulama, stresten kurtulmayı ve rahatlamayı hedefliyor.

3) Fitness: Fitness uygulaması, tai chi ve pilates gibi yeni egzersiz türlerini kapsıyor. Apple Watch'ın Sağlık uygulaması ise solunum hızınızı takip edecek ve normal düzeninizin dışındaysa sizi bilgilendirecek.

4) Fotoğraflar ve Mesajlar: Saatteki Fotoğraflar uygulaması, fotoğrafları doğrudan Mesajlar veya Apple'ın Posta uygulaması aracılığıyla paylaşma özelliği ile güncelleniyor. Ayrıca mesajları cevaplarken yeni metin girişi seçenekleri var.

5) Odak Modu: WatchOS 8, belirli bağlamlarda size bildirim göndermek için uygulamaları veya kişileri seçmenize olanak tanıyan yeni odak modu da dahil olmak üzere iOS 15 ile gelecek bazı yeni özelliklere sahip olacak. AirTags gibi diğer Apple cihazlarını bulmak için saatinizi de kullanabileceksiniz.