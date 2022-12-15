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Watergarden AVM çalışma saatleri nedir? Watergarden AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde çok fazla tercih edilen alışveriş merkezleri her yaş grubundan bireyin tercih ettiği bir yer hâline geldi. Büyük şehirlerde daha fazla konumlanan alışveriş merkezleri hem bir eğlence kaynağı hem de toplu bir şekilde alışveriş yapılabilecek bir alandır. Genel olarak hafta içi ve hafta sonu hizmet vererek müşterilerine ulaşan alışveriş merkezleri özellikle hafta sonları çok yoğun müşteri kitlesine hizmet verir. Peki, İstanbul'da bulunan Watergarden AVM açılış ve kapanış saati nedir?

Watergarden AVM çalışma saatleri nedir? Watergarden AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Son zamanların en yaygın mekânları arasında bulunan alışveriş merkezleri her yaş grubundan kişiye hitap eder. Özellikle büyük şehirlerde çok fazla alışveriş merkezi bulunur. Bireyler aynı anda farklı işlerini tamamlayabilmek ve hoş vakit geçirebilmek için alışveriş merkezlerini tercih ederler. Alışveriş merkezine gidecek olan müşteriler öncesinde açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapar. Watergarden AVM İstanbul Ataşehir’de bulunan ve yoğun olarak talep gören bir alışveriş merkezidir. Watergarden AVM de çalışma saatleri ve hafta sonu çalışma durumu merak edilen bir alışveriş merkezidir.

Watergarden AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri genel olarak benzerlik gösterir. Bayramlar ve özel günler farklılık gösterebilmekle beraber alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verir. Müşteriler alışveriş merkezinin açılış saatini öğrenip ona göre gitmek isterler. Watergarden AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirtilmiştir. Watergarden AVM’ye gitmek isteyen müşteriler saat 10.00 itibari ile hizmet alabilirler.

Watergarden AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezine gitmek isteyen müşteriler işlerini düzenleyebilmek için alışveriş merkezinin kapanış saatini öğrenmek isteyebilirler. Watergarden AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Bu alışveriş merkezinde işi olan müşteriler 22.00 itibari ile işlerini tamamlamalılar. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan mağazaların ve dükkânların çalışma saatleri genel olarak Watergarden AVM çalışma saatleri ile benzerlik gösterse de daha geç açılabilir ya da daha erken kapanabilir.

Watergarden AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Genel olarak alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verirler. Bayramlar ve özel günler haricinde Watergarden AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00-22.00 saat aralığındadır. Bayramlar ve özel günlerde Watergarden AVM çalışma saatleri farklılık gösterse de genel olarak resmî tatillerde ve dinî bayramlarda da AVM ve AVM içindeki mağazalar hizmet vermeye devam eder.


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avm çalışma saatleri watergarden

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