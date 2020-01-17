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  4. Watergarden İstanbul’da “Tom Ve Jerry” ile buluşma zamanı

Watergarden İstanbul’da “Tom Ve Jerry” ile buluşma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Watergarden İstanbul’da “Tom ve Jerry Yaramazlık Zamanı” etkinliği düzenlenecek.Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Watergarden İstanbul’da “Tom ve Jerry Yaramazlık Zamanı” etkinliği düzenlenecek.18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Watergarden İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte Tom ve Jerry’nin evdeki eğlenceli macerasında çocuklar evin her odasında birbirinden eğlenceli anlar geçirecekler.

Watergarden İstanbul’da “Tom Ve Jerry” ile buluşma zamanı

Watergarden İstanbul’da “Tom ve Jerry Yaramazlık Zamanı” etkinliği düzenlenecek.
Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Watergarden İstanbul’da “Tom ve Jerry Yaramazlık Zamanı” etkinliği düzenlenecek.
18 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Watergarden İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte Tom ve Jerry’nin evdeki eğlenceli macerasında çocuklar evin her odasında birbirinden eğlenceli anlar geçirecekler. Mutfak raflarındaki tabakları canonball ile devirirken, yatak odasında yatakta doyasıya zıplayacak olan çocuklar banyonun her yanına dolanmış tuvalet kağıtlarının arasından geçecek, toplarla dolu küvette eğlenecek ve dağılan eşyaları dolabın içindeki filelere fırlatacak ve gün boyu çok eğlenecekler. Tom ve Jerry’nin kostümlü karakterleriyle de fotoğraf çektirme fırsatı bulacaklar. 4-12 yaş arası tüm çocuklar etkinlik alanında kayıt yaptırarak 12.00

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