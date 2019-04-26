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Watergarden İstanbul’da yaz konserleri devam ediyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Watergarden İstanbul’un merakla beklenen yaz konserleri maratonunda sahnede bu hafta İrem Derici performans sergileyecek.Son dönemde Meftun parçasıyla müzik listelerinde yerini alan İrem Derici, 27 Nisan Cumartesi Watergarden İstanbul Havuz Sahne’de performans sergileyecek.

Watergarden İstanbul’un merakla beklenen yaz konserleri maratonunda sahnede bu hafta İrem Derici performans sergileyecek.
Son dönemde Meftun parçasıyla müzik listelerinde yerini alan İrem Derici, 27 Nisan Cumartesi Watergarden İstanbul Havuz Sahne’de performans sergileyecek. En beğenilen şarkılarını hayranları ile buluşturacak olan İrem Derici’ye konser boyunca su, ışık ve lazer şovlar eşlik edecek. Saat 20.00’da başlayacak konser ücretsiz olacak.
Harley tutkunlarını yepyeni modellerle buluşturan Demo Truck, 26-28 Nisan tarihlerinde Watergarden İstanbul’a geliyor. 26-28 Nisan tarihleri arasında Watergarden İstanbul’da bu yıl ikincisi gerçekleşecek etkinlik, büyük bir heyecanla bekleniyor. Yepyeni model Harley’lerle buluşma imkânı bulan motor tutkunları, belirlenen güzergâhta yapılacak olan sürüşlerle son model Harley’leri test etme şansı yakalıyor.

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