Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Eğer Wattpad uygulamasındaki hesabınızı silmeye karar verdiyseniz bu işlemi gerçekleştirmeden önce bazı durumlara dikkat etmeniz gerekir. Wattpad hesap silme işleminde hesabınız kalıcı olarak silineceği için yazdığınız veya başkalarına ait beğendiğiniz yazıları hesap silme işlemini gerçekleştirmeden önce yedeklemelisiniz.

Wattpad uygulaması, kullanıcılarının makale, şiir veya hikaye yazıp paylaşabilecekleri ve farklı insanların yazdıklarını okuyabilecekleri bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde paylaşılmış ancak henüz keşfedilmemiş olan yazıları okuma fırsatı elde ederler. Aynı zamanda kullanıcılar uygulama üzerinden okudukları yazılara yorum yapabilme ve oy vererek değerlendirme hakkına da sahiptirler. Wattpadd dünya çapında hizmet sunan, ücretli veya ücretsiz olarak kullanım imkanı sağlayan bir uygulamadır. Wattpad'in en sık kullanıldığı dört ülke ise ABD, Filipinler, Hindistan ve Türkiye'dir. Wattpad kullanıcılarının neredeyse yarısını ise Amerikalılar oluşturur. Ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturan uygulama hakkında bazı kullanıcılar "Wattpad'te hesap nasıl silinir?" sorusuna yanıt arıyor. Cevabı, yazımızın devamında...

Wattpad hesap silme işleminden önce size ait olan yazıları farklı bir alana kopyalayarak kaydedebilir ve başkalarına ait beğendiğiniz yazılar için de notlar alabilirsiniz. Aksi taktirde, Wattpad hesabını kalıcı olarak silme işleminden sonra yazdığınız yazılara ve kaydettiğiniz hikayelere ulaşmanız mümkün olmayacaktır.

Wattpad Uygulamasında Kalıcı Olarak Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle belirtmeliyiz ki, hızlı bir şekilde bağlantı kurabileceğiniz bir Wattpad kalıcı hesap silme linki bulunmaz. Aynı zamanda, Wattpad aplikasyon üzerinden de hesap silme işlemi gerçekleştirilemez. Peki, Wattpad hesap silme 2020 adımları nelerdir?

Wattpad hesap silme telefondan veya bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebilir. Hesap silme işleminde ilk adım olarak, bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki herhangi bir tarayıcıyı kullanarak Wattpad resmi sitesine giriş yapıp oturum açmalısınız.

Wattpad'te oturum açmak için TIKLAYINIZ!

Wattpad uygulamasında oturum açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan aşağı yönlü oku tıklayın.

Ardından açılan küçük listedeki "Settings (Ayarlar)" seçeneğine tıklayın.

Daha sonra kişisel bilgilerin yer aldığı sayfanın en altında sağ tarafta bulunan "Close Account (Hesabı Kapat)" butonuna tıklayarak hesap silme işlemine devam edin.

Bir önceki adımın ardından; Wattpad uygulamasında da, diğer birçok sosyal medya hesabı gibi hesabınızı neden kapatmak istediğinizi soran bir sayfa açılır. Bu adımda; ayrılma sebebinizi işaretlemelisiniz. Alt bölümdeki kutuda ise "Wattpad deneyiminin daha iyi olması için ne yapabilirdik?" sorusuna cevap vererek bir öneri yazmanız gerekir. Ardından, "Yes, I'm sure (Evet, eminim)" seçeneğinin yanında bulunan küçük kutuyu işaretlemelisiniz.

Son olarak, işleme devam edebilmek için Wattpad hesap şifrenizi belirtilen alana doğru bir şekilde girin ve "Close Account (Hesabı Kapat)" seçeneğine tıklayarak işlemi bitirin.

Wattpad hesap kapatma işlemi belirtmiş olduğumuz bu adımlar dikkatli bir şekilde uygulandığında kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ancak, bu işlem için doğrudan kullanılabilecek Wattpad hesap silme linki bulunmaz.

Wattpad Kalıcı Hesap Silme İşleminden Sonra Neler Olur?

Yazının başında bahsettiğimiz gibi Wattpad hesabını kalıcı olarak sildiğinizde, daha önce yazdığınız, paylaştığınız ve kaydettiğiniz yazılara erişmeniz mümkün olmaz. İnsanları takip etme özelliği bulunan Wattpad'te hesap sildikten sonra takip ettiğiniz kişilere ve onların yazmış olduğu hikayelere de ulaşamazsınız.

Wattpad hesabını kalıcı olarak sildikten sonra, aynı mail adresi geçerli olsa da aynı kullanıcı adı ile yeni bir hesap açamazsınız. Yani, uygulamayı tekrar kullanmak istediğiniz taktirde; eski kullanıcı adından farklı bir kullanıcı adı belirleyerek hesap açmalısınız.

Wattpad Hesabını Sildikten Sonra İşlem Geri Alınabilir Mi?

Wattpad'te hesap silme işlemini uyguladıktan sonra hesap tamamen silinir ve tekrar erişim sağlanamaz. Wattpad'te hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra uygulamayı tekrar kullanmak isterseniz; farklı bir kullanıcı adı ile yeni bir hesap açmanız gerekir.



