HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Wayfair nedir? Twitter’da gündem olan Wayfair skandal olayının detayları nedir?

Wayfair nedir? Twitter’da gündem olan Wayfair skandal olayının detayları nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Twitter’da geçtiğimiz pazardan bu yana gündem olan Wayfair olayı nedir? İnsan kaçakçılığı yapıldığına dair çirkin iddiaların ortaya atıldığı Wayfair olayının detayları nedir? İşte Twitter’da konuşulan Waiyfair şirketi için ortaya atılan iddialar…

Wayfair nedir? Twitter’da gündem olan Wayfair skandal olayının detayları nedir?

12 Temmuz akşamından bu yana Twitter’da gündemde olan Wayfair olayı nedir sorusu Twitter kullanıcılarının cevabını aradığı sorulardan birisi oldu. Twitter ve Reddit’te Wayfair’in insan kaçakçılığı yapıldığı ve kaçırılan çocukların ticaretinin yapıldığı iddia edildi. Peki Wayfair nedir? Twitter’da Wayfair neden gündem oldu? İşte Wayfair’in ne iş yaptığına dair tüm detaylar…

wayfair

Wayfair nedir?

Öncelikle Wayfair nedir, ne iş yapar sorusuna cevap verelim. Amerika’da aktif olarak satış yapan bir e-ticaret şirketinin adı olan Wayfair, mobilya eşyaları ve ev eşyalarının satışını yapan oldukça yoğun kullanılan bir kuruluştur. Önceden CSN Mağazaları olarak adını duyuran şirket daha sonra Wayfair olarak tanınmaya başladı. 2002 yılında kurulan şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Dünyada 11 binden fazla tedarikçiden ürün sağlayan Wayfair tüketiciye yaklaşık olarak 14 milyon ürün çeşidinin satışını yapıyor. Wayfair, ABD ile birlikte aynı zamanda; İrlanda, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde de deposu ve ofisi bulunan global bir şirkettir. Wayfair şirketi beş farklı markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana e-ticaret siteleri Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

Twitter’da gündem olan Wayfair suçlaması nedir?

Birçok ülkeye binlerce tedarikçiden ürün satışının yapılmasına aracı olan dev e-ticaret sitesi Wayfair, inanılmaz bir suçlamayla Twitter gündemine oturdu. Twitter ve Reddit’te Wayfair ‘in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi… Bu iddialarla birlikte Amerika’da yaşanan Obama ve Hilary Clinton’ın da isimlerinin karıştığı Pizza Gate olayını akıllara getirdi. Wayfair suçlamaları şu an iddia olarak görünse de, eleştirileri yapanların hepsi olayın gerçek olduğuna inanıyor.

Wayfair yetikillerinden çocuk ticaretine dair açıklama!

Çocuk ticareti yaptıkları iddia edilen Wayfair yetkilileri Newsweek’e konuşarak, söz konusu pahalı olan ürünler hakkında şu açıklamayı yaptı; “Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık.”

wayfair_soy ismi

Sosyal medyadan Wayfair tepkisi

Reddit’te bir kullanıcı ürünlerin SKU’nun bir tarayıcıda aratıldığında bikinili çocukların görsellerinin gösterildiğini iddia etti. Kullanıcı”Peki, kızlardan sonra adlandırılan bu ürünlerin SKU’na bakarsanız, görüntünün sansürsüz bir arama motorunda ( yandex gibi) bikinili çocukların resimlerini gösterir. Bu ne? ” sorularını sordu.

Wayfair'de kayıp çocuk ticareti mi yapılıyor? İşte iddialar!

Reddit’te PrincessPeach1987 adlı bir kullanıcı, online alışveriş sitesinde fahiş fiyatlı ürünlerin ismine ve SKU’suna dikkat çekerek; bu bilgilerle arama yapıldığında kayıtlı kayıp çocukların bilgisine ulaştığını belirtti.

wayfair olayı

Wayfair olayı gerçek mi?

Sosyal medyada hızla yayılan çocuk ticareti iddiaları ile tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Jonathan Mobley isimli bir Facebook kullanıcısı aşağıdaki paylaşımı yaparak, durumdan polisin haberdar olduğunu ve yasal olarak şikayette bulunduğunu açıkladı. Peki Wayfair olayı gerçek mi? Olayla ilgili her şey şu an iddia olduğu için gerçek olduğuna dair açıklama yapıldığında detayları mynethaber'den yayımlayacağız.

wayfair nedir


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Ahmet Hakan'dan Yunan bakana Atatürk tepkisi: A be alçak!Ahmet Hakan'dan Yunan bakana Atatürk tepkisi: A be alçak!
Yılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleriYılın otomobili seçilmişti! İşte fiyatı ve özellikleri

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Demet Akalın'ın dinlemeye giden Alişan'a büyük şok! Hesap gelince mekanla tartıştı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Polislere masa ve sandalyelerle saldırdılar

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

Komşu ayaklandı! Halk sokaklara indi, istifa çağrıları

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

12 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (13 Temmuz 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Ahmet Hakan'dan Yunan bakana Atatürk tepkisi: A be alçak!

Ahmet Hakan'dan Yunan bakana Atatürk tepkisi: A be alçak!

Artvin Valisi duyurdu: Sel felaketinde bir kişi öldü, üç kişi kayıp

Artvin Valisi açıkladı! Sel felaketinden acı haber geldi

Zonguldak'ta salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı

Salyangoz fabrikasında patlama! Acı haber geldi

Adana merkezli 6 ilde son dakika FETÖ operasyonu! Aralarında hemşireler de var

6 ilde operasyon! Hemşireler de var...

İstanbul'da 400 polisle uyuşturucu operasyonu: 75 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 75 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.