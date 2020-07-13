Wayfair nedir? Twitter’da gündem olan Wayfair skandal olayının detayları nedir?

12 Temmuz akşamından bu yana Twitter’da gündemde olan Wayfair olayı nedir sorusu Twitter kullanıcılarının cevabını aradığı sorulardan birisi oldu. Twitter ve Reddit’te Wayfair’in insan kaçakçılığı yapıldığı ve kaçırılan çocukların ticaretinin yapıldığı iddia edildi. Peki Wayfair nedir? Twitter’da Wayfair neden gündem oldu? İşte Wayfair’in ne iş yaptığına dair tüm detaylar… Wayfair nedir? Öncelikle Wayfair nedir, ne iş yapar sorusuna cevap verelim. Amerika’da aktif olarak satış yapan bir e-ticaret şirketinin adı olan Wayfair, mobilya eşyaları ve ev eşyalarının satışını yapan oldukça yoğun kullanılan bir kuruluştur. Önceden CSN Mağazaları olarak adını duyuran şirket daha sonra Wayfair olarak tanınmaya başladı. 2002 yılında kurulan şirketin merkezi Boston, Massachusetts'te bulunmaktadır. Dünyada 11 binden fazla tedarikçiden ürün sağlayan Wayfair tüketiciye yaklaşık olarak 14 milyon ürün çeşidinin satışını yapıyor. Wayfair, ABD ile birlikte aynı zamanda; İrlanda, Kanada, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerde de deposu ve ofisi bulunan global bir şirkettir. Wayfair şirketi beş farklı markalı perakende web sitesi işletmektedir: ana e-ticaret siteleri Wayfair sitesi, Joss & Main, AllModern, Birch Lane ve Perigold.

Twitter’da gündem olan Wayfair suçlaması nedir? Birçok ülkeye binlerce tedarikçiden ürün satışının yapılmasına aracı olan dev e-ticaret sitesi Wayfair, inanılmaz bir suçlamayla Twitter gündemine oturdu. Twitter ve Reddit’te Wayfair ‘in kaçırılan çocukların ticaretini yaptığı iddia edildi… Bu iddialarla birlikte Amerika’da yaşanan Obama ve Hilary Clinton’ın da isimlerinin karıştığı Pizza Gate olayını akıllara getirdi. Wayfair suçlamaları şu an iddia olarak görünse de, eleştirileri yapanların hepsi olayın gerçek olduğuna inanıyor. Wayfair yetikillerinden çocuk ticaretine dair açıklama! Çocuk ticareti yaptıkları iddia edilen Wayfair yetkilileri Newsweek’e konuşarak, söz konusu pahalı olan ürünler hakkında şu açıklamayı yaptı; “Tabii ki, bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık.”