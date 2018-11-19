Wear OS H ile gelecek olan yenilikler!

Google, Android tabanlı akıllı saatlerin işletim sisteminin adını geçtiğimiz aylarda Wear OS olarak değiştirmişti. Bu değişimin ardından küçük çaplı güncellemeler yayınlayan Google, bugün H kod adını taşıyan yeni bir güncellemeyi duyurdu. Büyük çaplı yenilikler ile gelen H güncellemesi özellikle batarya tüketimi konusunda akıllı saat kullanıcılarını sevindirecek.

Pil Tasarrufu Modu: Bu güncelleme ile Pil Tasarrufu’nu açarak pil ömrünüzü daha da uzatabilirsiniz. Piliniz yalnızca yüzde 10’un altına düştüğü zaman bu moda geçiş yapabilirsiniz.

Geliştirilmiş vücut verimliliği: Akıllı saatinizde 30 dakika işlem yapılmadığında, saatiniz pil tasarrufu için derin uyku moduna girecektir.

Akıllı uygulamalar: Artık saatinizdeki tüm uygulamalarda bıraktığınız yerden kolayca alabilirsiniz.

İki kademeli güç modu: Artık saatinizi iki kolay adımda kapatabilirsiniz. Saatinizi kapatmak için; güç kapama ekranını görene kadar güç düğmesini basılı tutun ve sonra ‘güç kapalı’ veya ‘yeniden başlat’ı seçin.

Bu güncelleme önümüzdeki günlerde desteklenen tüm Android akıllı saatlere gelecek. Bakalım Wear OS ilerleyen dönemlerde Apple’ın watchOS’ine rakip olabilecek mi?

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