Web kamerasına sahip yeni bir monitör duyurdu

Samsung’un Ekran Bölümü Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Quiroz, “Birçoğunun uzun vadeli hibrit çalışma ve öğrenme ortamlarına uyum sağlamasıyla birlikte, Samsung, genellikle görüntülü arama veya çoklu görev yapanlar için hayatı kolaylaştırmak için ilk web kamerası monitörünü piyasaya sürüyor” dedi.

Ekranın üst kısmındaki web kamerası sayesinde, kullanıcılar başka bir cihaz satın almaya veya daha fazla kabloyu yönetmeye gerek kalmadan aynı monitörden bir video konferansa katılabilir, çevrimiçi bir ders alabilir veya sanal bir etkinliğe katılabilirler” dedi. Ön tarafta, monitörde 2 megapiksellik bir FHD kamera ve açılır bir kameraya yerleştirilmiş bir kızılötesi kamera (‘Windows Hello’ sertifikalı) bulunuyor. Kamera modülünü yukarı kaldırmak için, kullanıcıların yukarı doğru yaylanması için monitörün içine doğru itmeleri yeterlidir.

Monitörün kamerası, 178 derecelik yatay ve dikey geniş görüş açısı sunarken, yerleşik web kamerası ve hoparlörler de bağlantı noktasından tasarruf sağlıyor. Bir dizüstü bilgisayara bağlandığında, monitör bir USB hub olarak da işlev görebilir. Özellikle Web Kamerası Monitörü S4, VESA uyumluluğu ile tasarlanmış ve Yüksekliği Ayarlanabilir Sehpası (HAS) ayrıca eğilebilir ve döndürülebilir. Diğer dikkate değer özellikler arasında titreşimsiz ve düşük mavi ışık için TUV Rheinland sertifikası ve dahili 2W çift stereo hoparlör yer alıyor.

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