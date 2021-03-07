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Web sitesi üzerinden 102 kişiyi dolandırdı, soruşturma ve yargılama aşamasında mağdurların zararını giderdiği için cezası ertelendi

07.03.2021 19:01 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kurduğu internet sitesi üzerinden 102 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla her mağdur için ayrı ayrı 1 yıl 4 ay ile 2 yıllık hapis cezasına çarptırılan web tasarımcısı, soruşturma ve yargılanma aşamasında tüm mağdurların paralarını geri ödeyerek ceza almaktan kurtuldu.

Antalya’da kurduğu internet sitesi üzerinden 102 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla her mağdur için ayrı ayrı 1 yıl 4 ay ile 2 yıllık hapis cezasına çarptırılan web tasarımcısı, soruşturma ve yargılanma aşamasında tüm mağdurların paralarını geri ödeyerek ceza almaktan kurtuldu. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, web tasarımcısı 5 yıl içinde herhangi bir suç işlerse tekrar yargılanacak.
Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ocak 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, web tasarımcısı N.U.K., bir internet sitesi kurarak çeşitli paketlerin satın alınması karşılığında müşterilerine kar vadinde bulundu. 4 ay içerisinde N.U.K.’ye çeşitli miktarlarda para yatıran 102 kişi, kazançlarının geri ödenmediğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
Yapılan incelemeler sonucunda N.U.K. hakkında kamu davası açıldı. Sanık N.U.K. soruşturma esnasında 72 mağdurun zararını, geriye kalan 30 mağdurun zararını ise yargılama aşamasında karşıladı.
28 Ocak 2021 tarihinde Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda, sanığın her mağdura yönelik eyleminin ayrı bir suç olarak kabul edilip mağdurların tümünün zararının tamamen giderilmiş olması hususları dikkate alınarak; sanık hakkında 72 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle (mağdurların zararının soruşturma aşamasında giderilmesi ve TCK 168/1. maddesi gereğince (2/3 oranında) daha fazla indirim uygulanması) 72 kez 1 yıl 4 ay hapis cezası, geri kalan 30 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle (mağdurların zararının kovuşturma aşamasında giderilmiş olması nedeniyle TCK’nın 168/2. maddesi gereğince 1/2 oranında indirim uygulanarak ) 30 kez 2 yıl hapis cezası ve değişik miktarlarda para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Ardından, söz konusu cezaların ayrı ayrı miktarı itibariyle Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesi kapsamında kalması, mağdurların zararının tümünün karşılanmış olması nedeniyle mahkemece verilen tüm mahkumiyetlerin açıklanmasının ertelenmesine, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde sanık hakkında hükmün açıklanacağına karar verildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve mağdurlara iletilen karara ise bugüne kadar itiraz gerçekleştirilmediği öğrenildi.

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