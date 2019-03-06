Weber:'Türkiye Avrupa Birliği Üyesi Olamaz'

Avrupa Komisyonu seçimleri öncesinde Avrupa Halk Partisi EPP’nin adaylarından biri olan Manfred Weber, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olamayacağını söyledi. Weber, seçimlerinden ardından kendisinin Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde Türkiye’nin üyelik müzakerelerini durduracağını söyledi.

Merkez sağ EPP Partisi’nin Avrupa Komisyonu Başkan adayı Almanya’nın Bavaria bölgesinde düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, “Herkes Türkiye’yle iyi ilişkiler istiyor, herkes yakın işbirliği olsun istiyor. Ama eğer ben Avrupa Komisyonu Başkanı olursam, Brüksel’deki birimlere Türkiye’nin üyelik görüşmelerini durdurma talimatı vereceğim” dedi. Weber’in bu sözleri dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Weber ayrıca konuşmasında, “Net olarak şunu ortaya koyalım Türkiye Avrupa Birliği’ne üye olamaz” dedi.

Türkiye’nin 2004 yılında başlayan tam üyelik müzakereleri o tarihten bu yana devam ediyor ancak arada yaşanan sorunlar nedeniyle geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin AB üyeliği başvurusu konusunu referanduma götürebileceklerini söylemişti.

