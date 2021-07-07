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WeChat, LGBT paylaşımları yapan hesapları kapattı

07.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in popüler sosyal medya uygulaması WeChat'in, LGBT paylaşımları yapan çok sayıda hesabı kapattığı bildirildi.

WeChat, LGBT paylaşımları yapan hesapları kapattı

WeChat'de LGBT paylaşımlarında bulunan bazı kullanıcılar, hesaplarının, topluluk kurallarını ihlal ettikleri bildirimi almalarının ardından kullanıma kapatıldığını iddia etti.

Kullanıcılar, hesaplarında bulunan kişisel paylaşımlar ve fotoğraflar gibi bilgilerinin de silindiğini öne sürdü.

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70 MİLYON LGBT BİREY VAR

Ülke çapında yapılan anketlerde Çin'de yaklaşık 70 milyon LGBT bireyin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Çin'in Şanghay kentinde geçen yıl yapılması planlanan LGBT yürüyüşü, herhangi bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmişti.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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