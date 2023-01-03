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Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Wednesday 2. sezon olacak mı?

03.01.2023 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wednesday 2. sezonu ilk sezonu bitiren kişilerce araştırılmaya başlandı. Sekiz bölümlük ilk sezonuyla seyircinin beğenisine sunulan internet dizisi Wednesday milyonların gündemine oturmuş durumda. Wednesday, Addams Ailesi filminden Wednesday Addams karakterine dayanıyor. Son zamanların popüler dizisi haline gelen Wednesday'ın sevenleri ikinci sezonunun çıkıp çıkmayacağını merak ediyorlar. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday 2. sezon var mı?

Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Wednesday 2. sezon olacak mı?

Wednesday adlı Amerikan yapımı internet dizisi; reşit olma, doğaüstü, korku komedisi türlerini ele alıyor. Alfred Gough ve Miles Millar tarafından yaratılan dizinin başrolünde Jenna Ortega yer almakta. Çekimler Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında Romanya'da gerçekleştirilen Wednesday 16 Kasım 2022'de gösterime girdi ve 23 Kasım'da Netflix'te yayınlandı. Peki, Wednesday 2. sezon gelecek mi?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in ilk sırasında günlerdir yerini koruyan dizi Wednesday'ın 2. sezonunun olup olmayacağu şuanda bilinmiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

Dizinin yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Tim Burton oturuyor. Dizide gotik bir akademide okuyan Wednesday hem genç olmanın getirdiği zorluklarla hem de ünlü ailesini yakından ilgilendiren gizemli cinayetlerle uğraşıyor.

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WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

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WEDNESDAY OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Dizide Wednesday'in annesi Morticia Addams rolünde Catherine Zeta-Jones ve babası Gomez Addams rolünde Luis Guzmán yer alıyor.

Wednesday Addams - Jenna Ortega

Enid Sinclair - Emma Myer

Xavier Thorpe - Percy Hynes White

Tyler Galpin - Hunter Doohan

Bianca Barclay - Joy Sunday

Ajax - Georgie Farmer

Eugene - Moosa Mostafa

Larissa Weems - Gwendoline Christie

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