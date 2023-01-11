Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

Genç yıldız Jenna Ortega, Golden Globes gecesinde tercih ettiği göğüs ve bel dekolteli elbisesiyle bakışları üzerinde topladı.

Soğan kurusu renginde bir elbise giyen Jenna Ortega'nın bel kısmındaki yuvarlak metal parçalar dikkat çekti.

Genç yıldızın tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

Ortega'ya ''Elbise, Jenna'yı olduğundan kısa göstermiş'' ve ''Kesinlikle cildi üzerinde bir renk analizi yapması şart'' gibi yorumlar yapıldı.

20 yaşındaki Jenna Ortega, Meksika asıllı bir ailenin kızı olarak doğdu.

Çocuk yaşta kamera karşısına ünlü oyuncu daha önce Ruhlar Bölgesi, Bebek Bakıcısı ve Çığlık gibi yapımlarda rol almıştı. Genç yaşında büyük bir şöhret yakalayan Ortega'nın Instagram'da 40 milyona yakın takipçisi mevcut.



