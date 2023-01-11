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Wednesday'le yıldızı parlayan Jenna Ortega dekoltesiyle gündeme oturdu

11.01.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tim Burton'ın kaleminden çıkan efsane dizi Wednesday ile son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan ABD'li oyuncu Jenna Ortega, Golden Globes Ödül Töreni'ne iddialı tarzıyla damga vurdu.

Wednesday'le yıldızı parlayan Jenna Ortega dekoltesiyle gündeme oturdu

Genç yıldız Jenna Ortega, Golden Globes gecesinde tercih ettiği göğüs ve bel dekolteli elbisesiyle bakışları üzerinde topladı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

Soğan kurusu renginde bir elbise giyen Jenna Ortega'nın bel kısmındaki yuvarlak metal parçalar dikkat çekti.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

Genç yıldızın tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

Ortega'ya ''Elbise, Jenna'yı olduğundan kısa göstermiş'' ve ''Kesinlikle cildi üzerinde bir renk analizi yapması şart'' gibi yorumlar yapıldı.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

20 yaşındaki Jenna Ortega, Meksika asıllı bir ailenin kızı olarak doğdu.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu

Çocuk yaşta kamera karşısına ünlü oyuncu daha önce Ruhlar Bölgesi, Bebek Bakıcısı ve Çığlık gibi yapımlarda rol almıştı. Genç yaşında büyük bir şöhret yakalayan Ortega'nın Instagram'da 40 milyona yakın takipçisi mevcut.

Wednesday'ın yıldızı Jenna Ortega cesur tercihiyle galaya damga vurdu


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